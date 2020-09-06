Elektrik Aboneliği ve iptali nasıl yapılır?

Elektrik Aboneliği Başvuruları

Yeni eve taşındığınızda veya iş yeri açtığınız takdirde yaptığınız ilk iş elektrik açma olacaktır. Yaptırmanız gereken bu süreç için herhangi bir şubeye gitmeye gerek kalmayarak intenet üstünden işleminizi yapabilmektesiniz. Yapacağınız elektrik aboneliğinin işlemi için ise birkaç takım belge lazım olmaktadır. Mesken olarak kullanılmakta olan müstakil evleri, apartman dairesi, konut sitelerinde ki asansör, merdiven otomatiği, kapıcı daireleri, kalorifer gibi ortak kullanılan alanlarda mesken abone grubu kapsamında olmaktadır.

Yeni binanın elektrik aboneliğini almak için size yakın olmakta olan elektrik şubelerine başvurabilirsiniz. Bunun dışında intenet üstünden de online başvuru yapabilirsiniz. Başvuru başarılı bir şekilde sonlandığı takdirde yetkili kişiler mevcut adrese gelerek abonelik için lazım olan evrakları imzalamanızı isteyeceklerdir. Abone sözleşmesi tamamlandıktan sonra ise elektrik işlemleri son bulmuş olacak ve elektriğiniz 1 günde açılacaktır.

E-Devlet Abonelikleri Başladı!

Ev ya da işyerlerinde elektrik aboneliği almak eskiye göre daha kolay. E-devlet yoluyla birden fazla işlem yapıldığı gibi elektrik aboneliği işlemleri de yapılabilecek. Yapılacak olan işlemler için ilgili kurumlar e-devlet sayfası üzerinde hizmetini aktif etmelerinden sonra müracaat işlemleri yapılmaya başlayacaktır. Bundan sonra şubelere gitmeden intenet üzerinden elektrik abonelikleri yapılabilecektir. Çiftçiler sulama ve elektrik borçlarına destek ödemeleri alabiliyor.

Yeni Bina ve Kiracı Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Belgeler

Taşındığınız evin ya da işyerinin elektrik aboneliklerini açmanız gerekmektedir. Taşındığınız bu konutlarda abonelik bulunmuyor ise yapmanız gereken işlemler:

Sayaçın seri numaraları veya abone numaralarının bilinmesi (Elektrik sayacının barkodunda bulunan numara)

TC kimlik numarası beyanı (Kişinin kiracı olması halinde mülk kime ait ise buna dair bir beyan)

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) Numarası ya da Poliçe,

Malul gazi, şehit yakını ya da muharip belgesi ve ikamet belgesi (bu madde yalnızca şehit ve gazi yakınları için geçerlidir.

Güvence bedeli gereklidir.

Taşındığınız evde faaliyette olan bir elektrik aboneliği bulunuyor ise de;

Sayaç seri numarası veya abone numaraları,

TC Kimlik Numarası bildirilmesi

Tapu veya kira sözleşmesi,

Güvence bedeli

DASK Poliçe Numarası gereklidir. İşlemlerin yapılması için Zorunlu Deprem Sigortası yapılması şarttır.

Köylerde Elektrik Aboneliği

Köyde eğer bir bahçeniz varsa ve bir çalışma yapmak istiyorsanız elektrik kullanmak zorunda olabilirsiniz. Hem tarım hem de hayvancılık alanlarında yapmak istediğiniz yatırımlar için de elektrik şarttır. Başlarda çokta lazım olmayacak olan elektrik sonralarda işinizi büyütmeniz dahilinde lazım olacaktır. Önek verecek olunursa bahçe sulamak için elektrikle çalışan motorları kullanmak zorunda kalabilirsiniz bunun içinde elektrik aramanız gerekecektir.

Bahçenizde elektrik lazım olacağı durumların içerisine keyfi durumlar dahilinde kullanacağınız anlarda olabilir. Gününüzün epey bir zamanını orada geçireceğinizi varsayacak olursak size buzdolabı lazım olacağını da düşünmeniz lazım. Bahçenize çektireceğiniz elektriğin size ne kadar sıklıkla lazım olacağını tahmin etmeniz lazım. Çünkü ona göre elektrik çektirmeniz lazım olacaktır.

Tarımsal Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Olan Evraklar

Köy yerleşimlerinde veya imar dışı olan yerler için Yapı Kullanım Belgesi, köy yerleşimi alanına dahil yerler için ise bulunan mekan için yapı kullanması dahilinde sahip olduğunu beyan eden bir adet evrak,

köy yerleşimi alanına dahil yerler için ise bulunan mekan için yapı kullanması dahilinde sahip olduğunu beyan eden bir adet evrak, Yapı için kullanılan sayaç faturası,

Elektrik aboneliği başvurusu bulunulacak olan kırsal mevkiinin tapu evrakı, pafta numarası veya parsel numarası olan bir adet belge,

Elektrik aboneliği yapılmak istenen mülkün veya kurumun talep edilecek olan enerjinin ne alanlarda ne amaçla kullanılacağına dair dilekçe lazım görülmektedir. Size lazım olan enerji miktarı çok fazla olacak ise size özel trafo da verilebilmektedir.

Elektrik aboneliği talep ettiğiniz mevkiye ait ayrıntılı plan ve proje açılacağı mevkinin ayrıntılı bir plan ve proje durumu,

Belirlenen belgeler genel olarak belirlenmiş olan belgeler olmaktadır. Belirlenen mevzuatın neticesinde kurumun belirlediği farklı belgelerin hazırlanması da istenilecektir.

Elektrik Abonelik Ücreti

Elektrik aboneliğini açtırmak için güvence bedeli, damga vergisi, kesme-bağlama bedeli, dosya bedelleri gibi ücretlerin hesaplaması da dahil edilmektedir. Abonelik fiyatları güncel olarak şu şekildedir:

Güvence Bedeli; konut için 175 TL ve 180 TL aralarında değişmektedir.

Damga Vergisi; güncel olan bedelinin binde 9,48’i kadarı olmaktadır.

Kesme- bağlama bedeli; yapılacak her işlem için 33,8 TL olmaktadır.

Dosya bedeliyse; güncel güvence bedeline göre belirlenecek olan tüketicilerin himayesine almak için üst sınır olmaktadır.

Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Aboneliğiniz iptal etmek için bağlı olduğunuz elektrik şirketiyle iletişim kurmanız gerekir. Alınan abonelik kimin üstüne ise onun iptal başvurusu yapması lazımdır. Aksi takdirde noter onaylı vekaletname verilmesi lazımdır. Bu durum birinci dereceden akrabalar içinde geçerli olmaktadır.

Abonelik İptalinde Lazım Olan Belgeler

TC kimlik fotokopisi

Ödenen güvence bedelinin geri alınması için İBAN numarası

Abonelik alınan konutun en son güncel faturası

Abonelik iptali için lazım olan evraklar bu kadardır.