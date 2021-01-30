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Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler

Yeni bir eve taşınan ya da işyeri açan vatandaşların elektrik aboneliklerini başlatmaları gerekmektedir. Elektrik aboneliği başvurusunun nasıl yapıldığı ve gerekli evraklarla ilgili bilgiye içeriğimizde yer verdik.

30 Ocak 2021 Cumartesi 08:28
Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler
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Yeni bir eve taşınan kişilerin elektrik aboneliklerini başlatmaları gerekmektedir. İlgili kuruma abonelik başvurusu yaparken talep edilen bazı belgeler bulunmaktadır. Evrakların tamamlanmaması halinde başvuru işlemi gerçekleştirilememektedir.

Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır?

Bir işyeri açmanız ya da yeni bir eve taşınmanız durumunda kendi adınıza ait elektrik aboneliği başlatmanız gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde abonelik işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan intenet üzerinden yapılabilmektedir. Müstakil evler, apartman daireleri, asansör, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve kalorifer gibi hususlar için ölçümler ortak kullanım alanı olarak kabul edilir ve mesken abone grubu kapsamında girer.

Yeni bir binaya taşınan kişiler elektrik aboneliği için evlerine en yakın elektrik şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunun yanında başvuru işlemleri intenet üzerinden de yapılmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanmasından sonra yetkili kişiler adresinize gelerek gerekli belgeleri imzalamanızı isteyecektir. Abone sözleşmenizi imzaladıktan sonraki ilk gün elektrik açılmış olacaktır.

Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler

Yeni bir daireye taşınmanız ya da işyeri açmanız durumunda elektrik aboneliği açtırmanız gerekmektedir. Elektrik aboneliği açılabilmesi için başvuruda şu belgeler talep edilmektedir:

-Sayaç seri numarası ya da abone numarası

-T.C. kimlik numarası beyanı

-Gazi, şehit yakını veya muharip belgesi ve ikametgah belgesi

-Güvence bedeli

Taşındığınız adreste devam etmekte olan bir elektrik aboneliği bulunuyorsa şu belgeler talep edilmektedir:

-Sayaç seri numarası veya abone numarası

-T.C. kimlik numarasının beyanı (Başvuru sahibi kiracı ise ev sahibinin T.C. kimlik numarası bildirilmelidir)

-Tapu veya kira sözleşmesi

-Güvence bedeli

-DASK poliçe numarası.

Tarımsal elektrik aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?

Köylerde yaşayan ve tarım işlerini yürütebilmek için elektriğe ihtiyaç duyan vatandaşların tarımsal elektrik aboneliği başlatmaları gerekmektedir. Tarımsal elektrik aboneliği başvurusunda talep edilen evraklar şunlardır:

-Köy yerleşim yerinden veya imar dışında kalan alanlar için ‘Yapı Kullanım Belgesi’, köy ve yerleşim alanının içinde bulunan mekanlar için yapı kullanma hakkında sahip olunduğunu gösteren belge,

-Yapı için kullanılacak sayacın faturası,

-Kırsal alanın tapu belgesi, pafta numarası veya parsel numarasının yer aldığı bir adet evrak,

-Elektrik aboneliği alınacak olan mülk veya tesisin elektriği hangi alanda ve ne amaçla kullanacağının belirtileceği bir dilekçe,

-Elektrik aboneliğinin başlatılacağı mevkiinin ayrıntılı bir plan ve proje durumunu belirten evrak gerekmektedir.

Elektrik abonelik ücreti ne kadar?

Elektrik aboneliği başlatmak için güvence bedeli, damga vergisi, kesme-bağlama bedeli ve dosya bedeli ücretleri alınmaktadır. 2020 yılı için elektrik aboneliği fiyatları şöyledir:

-Güvence bedeli: 175-180 TL,

-Damga vergisi: Güvence bedelinin binde 9,48’i kadar,

-Kesme-bağlama bedeli: her işlem başına 33,8 TL,

-Dosya bedeli: mevcut güvence bedeline göre belirlenmektedir.



Son Güncelleme: 30.01.2021 08:28
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Anahtar Kelimeler:
ElektrikAbonelikTarım
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