Elazığ'da trenin çarptığı tır 100 metre sürüklendi

Elazığ’da meydana gelen olayda merkeze bağlı Kızılay Mahallesinde hemzemin geçitte N.T. idaresindeki 53512 sefer numaralı içerisinde maden olan bir tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.Ö idaresindeki hafriyat yüklü bir tıra çarptı.

Tırı önüne alarak 100 metre sürükleyen tren bir süre sonra durabildi. Yaşanan kazada tırın şoförü ağır bir şekilde yaralandı. Toplamda 5 kişinin yaralandığı kazada makinist ile makinist yardımcısı da yaralananlar arasında.

Kazaya şahit olan vatandaşlar tarafından haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Olayda yaralananlar en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındılar.

Kazanın gerçekleştiği hemzemin geçidinin bariyerlerinin arızalı olduğu bilgisi gelirken geçidi kullanan vatandaşlara uyarı için konulmuş “Bariyer arızalanabilir açıkken kontrollü geçiniz” ve “Geçit arızalıdır kontrollü geçiniz” tabelalarının olay yerinde olduğu görüldü.

