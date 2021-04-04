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Elazığ’da trafik kazası sonrası gerçekleşen kazada 3 kişi gözaltına alındı

Elazığ’da trafik kazası sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

04 Nisan 2021 Pazar 22:18
Elazığ’da trafik kazası sonrası gerçekleşen kazada 3 kişi gözaltına alındı
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Sivas’ta gerçekleşen trafik kazasında edinilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasında Sivas Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde gerçekleşen trafik kazasında O.Ö yönetimindeki otomobil ile F.D adlı bir kişinin kullandığı araç çarpıştı. Gerçekleşen kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza sebebiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri polis ekipleri intikal etti. Kavga polis müdahalesi ile ayrılırken olaya karışan taraflardan 3 kişi gözaltına alınarak karakola ifadelerinin alınması için götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından devam ediyor.



Son Güncelleme: 04.04.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
ElazığKaza
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