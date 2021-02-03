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Elazığ'da şok eden kaza! Kamyonet, otomobilin üzerine devrildi

Bugün gündüz saatlerinde meydana gelen kamyonet ile otomobil kazasında şok eden görüntüler geldi. Otomobil ile çarpışan kamyonet, aracın üstüne devrildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:04
Elazığ'da şok eden kaza! Kamyonet, otomobilin üzerine devrildi
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Görenleri şaşırtan 2 kişinin hafif yaralandığı kaza görüntüleri bugün Elazığ Bingöl karayolunda geldi.

Gelen bilgiliere göre karayolunda Bingöl yönünde hareket halinde olan ve sürücüsünün S.Y olduğu kamyonet tipi araç, yol üzerinden ki kavşaktan geçerken, aynı yöne ilerleyen A.V isimli şahsın sürücüsü olduğu araca çarptı.

Kazada yüklü kamyonet, otomobilin üzerine devrildi öylece kaldı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. 

Kaza yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis Ekipleri ise kaza ile ilgil olarak inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekiciler ile çekildikten sonra trafik normal akışına döndü.

 

 

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Kamyonet KazasıElazığ Kaza
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