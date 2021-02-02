Elazığ’da silahlı kavga 1 kişinin ölümüne sebep oldu

Elazığ’ın Nailbey Mahallesi’nde Bağlar Sokağı’nda borç meselesi yüzünden iki grup tartıştı. Tartışma büyüdükçe kavgaya dönüştü. Kavgada tabancalar çıkartıldı, ateş edildi. Silah seslerini duyanlar polisi arayarak şikâyette bulundular. Olay yerine ulaşan polisler ve sağlık ekipleri silahlı kavga sonucunda 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişiyi özel bir hastaneye kaldırdılar.

Özel hastaneye kaldırılan Fatih K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Henüz suçun kime ait olduğu tam olarak bilinmemekte. Polis ekipleri şüphelileri aramaya devam etmekte. Yaşanan olaylar doğrultusunda E.Ç gözaltına alındı.

