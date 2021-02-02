İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Elazığ’da silahlı kavga 1 kişinin ölümüne sebep oldu

Elazığ’da iki grup birbirine girdi. Kavga 1 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

02 Şubat 2021 Salı 21:52
Elazığ’da silahlı kavga 1 kişinin ölümüne sebep oldu
Takip Et:

Elazığ’ın Nailbey Mahallesi’nde Bağlar Sokağı’nda borç meselesi yüzünden iki grup tartıştı. Tartışma büyüdükçe kavgaya dönüştü. Kavgada tabancalar çıkartıldı, ateş edildi. Silah seslerini duyanlar polisi arayarak şikâyette bulundular. Olay yerine ulaşan polisler ve sağlık ekipleri silahlı kavga sonucunda 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişiyi özel bir hastaneye kaldırdılar.

Özel hastaneye kaldırılan Fatih K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Henüz suçun kime ait olduğu tam olarak bilinmemekte. Polis ekipleri şüphelileri aramaya devam etmekte. Yaşanan olaylar doğrultusunda E.Ç gözaltına alındı. 



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElazığSilahlı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
KPSS şartıyla iki kurumda 37 personel istihdam edilecek
Kuaförler ve berberler kapalı mı, kapanacak mı?
Yeni Peugeot 2008 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Tarih belli oldu!
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KYK burs başvuru sonuçları
Dukan diyeti nedir? Dukan diyeti nasıl yapılır? Zayıflamada etkili midir?
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
AGİ ne zaman artacak? 2021 Şubat için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
2021 Sicili bozuk kredi çıkmayan vatandaşa kredi yapılandırması yapan bankalar!
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
2021 Şubat e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.