Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti

Kahreden haber Elazığ Baskil'e bağlı bir köyde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre aynı zamanda köyün muhtarı olan Abidin Sakin’in oğlu 13 yaşındaki Beytullah Sakin evde dolaşırken babasının silahını buldu. Sakin silahı yanına alarak dışarıya çıktı ve silahla oynamaya başladı. Bu esnada silah kazara ateş aldı ve talihsiz çocuk ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Silah sesini duyan evdeki aile fertleri hemen sesin geldiği bölgeye gitti ve 13 yaşındaki çocuğu kanlar içinde yerde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralanan çocuğu Üniversite Hastanesine kaldırdı. Doktorların burda ki tüm çabalarına rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.