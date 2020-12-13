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Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti

Elazığ'da meydana gelen üzücü olayda 13 yaşındaki Beytullah Sakin evde eline geçirdiği silahla oyun oynarken kendisini vurması sonucu hayatını kaybetti.

13 Aralık 2020 Pazar 17:45
Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
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Kahreden haber Elazığ Baskil'e bağlı bir köyde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre aynı zamanda köyün muhtarı olan Abidin Sakin’in oğlu 13 yaşındaki Beytullah Sakin evde dolaşırken babasının silahını buldu. Sakin silahı yanına alarak dışarıya çıktı ve silahla oynamaya başladı. Bu esnada silah kazara ateş aldı ve talihsiz çocuk ağır yaralandı.

Silah sesini duyan evdeki aile fertleri hemen sesin geldiği bölgeye gitti ve 13 yaşındaki çocuğu kanlar içinde yerde buldu.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralanan çocuğu Üniversite Hastanesine kaldırdı. Doktorların burda ki tüm çabalarına rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:45
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ElazığSilahla Kendini Vurdu
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