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Elazığ'da otomobil gübre yüklü traktör römorkuna çarptı! kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin gübre yüklü traktör römorkuna çarpması sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:42
Elazığ'da otomobil gübre yüklü traktör römorkuna çarptı! kazada 4 kişi yaralandı.
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Elazığ’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mazlum Akkoç idaresindeki bir otomobil Yusuf Koyun adlı bir kişinin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Seyir halindeki traktörün gübre dolu römorkuna arkadan çarpan otomobil römorkun devrilmesine sebep oldu.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken araçta bulunan diğer yolcuların da yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yararılar hastaneye kaldırıldılar.



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
ElazığKaza
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