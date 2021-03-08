Elazığ'da otomobil gübre yüklü traktör römorkuna çarptı! kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mazlum Akkoç idaresindeki bir otomobil Yusuf Koyun adlı bir kişinin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Seyir halindeki traktörün gübre dolu römorkuna arkadan çarpan otomobil römorkun devrilmesine sebep oldu.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken araçta bulunan diğer yolcuların da yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yararılar hastaneye kaldırıldılar.

