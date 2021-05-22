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Elazığ'da meydana gelen zincirleme kazada 19 kişi yaralandı

Elazığ’da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:36
Elazığ'da meydana gelen zincirleme kazada 19 kişi yaralandı
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Elazığ’da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde şehir içi yolcu minibüsü, bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucunda zincirleme bir kaza yaşandı. Yaşanılan kazada minibüs yana devrildi. Minibüs içerinde bulunan kişilerden 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza alanına çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi intikal etti. Olayı gören vatandaşlar yardım için yaralıların yanına koştu.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yarıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra kazada yaralananlar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisi edinilirken Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı. 


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
ElazığKaza
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