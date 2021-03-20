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Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken yaşanan kaza anı güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

20 Mart 2021 Cumartesi 23:41
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçe girişinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre A.K. adlı kişinin kullandığı bir otomobil İ.Ö. idaresindeki bir araç ile çarpıştı. Yaşanan kazada raca içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi sonucunda olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi intikal ederken yaşanan kazada yaralana kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaşanan kaza anları çevre iş yerlerinin güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.Yaralıların durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.



Son Güncelleme: 20.03.2021 23:41
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ElazığYaralıKaza
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