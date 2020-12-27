Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında 44 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen ve yerin 15 kilometre derinliğinde olan 5.7 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Panik yaşayan vatandaşlardan balkondan atlayanlar ve kaçmaya çalışırken yaralananlar oldu. Bazı evlerde ise maddi hasar meydana geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrasından AFAD tarafından yapılan son açıklamalara göre 7 saat içerisinde toplamda 44 artçı deprem meydana geldiği ve oluşan artçı depremlerin büyüklüğü ise 2.7 - 1.0 siddeti arasında değiştiği yönünde.

En son 24 Ocak'ta meydana gelen çok sayıda kişinin ölümüne ve büyük maddi hasarlara neden olan 6.8'lik Elazığ Depremi sonrasında meydana gelen en büyük şiddette deprem olduğu kayıtlara geçti.

