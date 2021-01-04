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Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akşam saatlerinde Elazığ'da otomobil ile su taşıyan hafif ticari aracın çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada ilk gelen bilgilere göre 4 kişi can verirken 2 kişi yaralandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 22:02
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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4 kişinin feci şekilde can verdiği, 2 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Elazığ'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve su damacanaları taşıyan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savaş alanına dönen kaza alanına gelen ekipler yaptıkları ilk kontrollerde 1 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, araçlarda ki sürücüler dahil 3 kişinin ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirledi.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırıldı.Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise tedavilerine devam ediyor.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ticari araçta yüklü olan su damacanalarının yola savrulması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Kurtama ekiplerinin araçları yoldan çekip, trafiği açma çalışmaları devam ederken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 04.01.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
ElazığTrafik Kazası
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