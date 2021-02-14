İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!

Elazığ'da Yazıkonak Beldesine bağlı Merkez Mahallesinde yapımı devam eden inşaata işçi olarak çalışan M.K. çalıştığı 4'ncü kattan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi hastanede hayatını kaybetti.

14 Şubat 2021 Pazar 23:00
Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
Takip Et:

Elazığ’da Çalıştığı İnşaatın 4’üncü Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti!

Elazığ ilinde bir inşaatta çalışan M.K. inşaatın 4’ncü katından aşağı düşen işçi yaşamını kaybetti.

Elazığ’ın Yazıkonak Beldesinin Merkez Mahallesinde yapım aşamasında olan bir inşaatta işçi olarak çalışan M.K. bulunduğu 4’ncü kattan dengesini sağlayamayarak aşağıya düşerek feci şekilde yaralandı.İnşaattaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri ağır yaralı olan M.K.’yi hastaneye kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçi M.K. hastanede hayata gözlerini yumdu.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elazığda İşçi Ölümü4.Kattan Düşen İşçi ÖldüElazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!
Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisinde Emel karakterini Aylin Akpınar canlandırıyor
Tövbeler Olsun dizisi yayından kalktı mı? Pazar günü neden yayınlanmadı?
Exxen'in yeni dizisi 6.45 Yayınevinde Standart Bir Gün
Emekli bayram ikramiye tarihleri 2021
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
En yüksek vade veren banka hangisi? Vade de en yüksek hangi banka
Exxen Fight Club yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
Berber, kuaförler, AVM'ler, güzellik merkezi işyerleri ne zaman açılacak?
62 Maddelik torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler? Yasalar kimleri ne şekilde ilgilendiriyor?
Hostesler pasaport kullanır mı, hangi pasaportu kullanır?
Doğum parası ne zaman alınır? 2021 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2021 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Aviva BES başvurusu sorgulama 2021
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.