Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!

Elazığ’da Çalıştığı İnşaatın 4’üncü Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti!

Elazığ ilinde bir inşaatta çalışan M.K. inşaatın 4’ncü katından aşağı düşen işçi yaşamını kaybetti.

Elazığ’ın Yazıkonak Beldesinin Merkez Mahallesinde yapım aşamasında olan bir inşaatta işçi olarak çalışan M.K. bulunduğu 4’ncü kattan dengesini sağlayamayarak aşağıya düşerek feci şekilde yaralandı.İnşaattaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri ağır yaralı olan M.K.’yi hastaneye kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçi M.K. hastanede hayata gözlerini yumdu.