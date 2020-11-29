Elazığ'da bir kişi selfi çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde Elazığ Keban ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 38 yaşındaki Mevlit A. ve işitme sorunu olan 31 yaşındaki Mehmet A kardeşler ile yakın arkadaşları 20 yaşındaki S.A ve 16 yaşındaki B.A ve 21 yaşındaki İ.D ilçeye yakın bir arazide mantar toplamaya çıktılar. Bir süre mantar toplayan gençler daha sonra manzarayıda arkalarına alıp selfi çekmek istedi. Bu sırada gruptan yaklaşık 45 metre uzaktalıkta bulunan Mehmet A. 'nın yanında bulunan tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Türekten çıkan saçmalar manzarayda selfi yapmak isteyen gruba isabet etti.

Grupta bulunan Mevlit A. ve diğerleri çeşitli yerlerinde yaralandılar. Çevredekilerin olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Saçmaların etkisiyle yaralanan Mevlit A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma ise tüfeği yanlışlıkla ateş alan işitme engelli genci gözaltına alarak soruşturma başlattı.