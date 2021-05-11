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Elazığ'da beton bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı!

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken sürücü ve diğer yolcu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

11 Mayıs 2021 Salı 20:11
Elazığ'da beton bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı!
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Elazığ ilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. H.K. kontrolündeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada otomobil içerisindeki Firdevs K. olay yerinde yaşamını yitirirken diğer 2 kişi yaralandı. Yaşanan kazayı çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde yaşamını yitiren Firdevs K’nın cenazesi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Kaza HaberiKazaElazığ
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