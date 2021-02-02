Elazığ'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği alacak verecek meselesi kavgası akşam saatlerinde Elazığ'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirine girdi ve silahlar patladı.
3 KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen E.Ç isimli bir kişi gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.
Son Güncelleme: 02.02.2021 22:05