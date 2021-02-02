Elazığ'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği alacak verecek meselesi kavgası akşam saatlerinde Elazığ'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirine girdi ve silahlar patladı.

3 KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlarda çıkan kurşunların isabet ettiği Fatih K. isimli vatandaş ağır yaralandı. Bu esnada sesleri duyan mahalle halkı durumu polise ihbar etti. Polis ve 112 sağlık personeli kısa süre içinde mahalleye intikal etti. Yapılan ilk incelemede 3 kurşunun isabet ettiği Fatih K. ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan alınan Fatih K. doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen E.Ç isimli bir kişi gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.