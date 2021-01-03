İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Elazığ' da sık sık deprem olmaktadır. Kentte 24 Ocak 2020 tarihinde 6.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. 3 Ocak 2021 tarihinde 4.2 şiddetinde deprem gerçekleşti. Depremde can kaybı gerçekleşip gerçekleşmediği merak edilmektedir.

03 Ocak 2021 Pazar 21:33
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
Takip Et:

AFAD açıklama yaptı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiler doğrultusunda saat 17.17’ de merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem olmuştur. 

Deprem derinliği 8.50 kilometredir. Deprem şehir merkezinde hissedilmiştir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Gasilhane imamının korona ayıbına soruşturma başlatıldı
Gasilhane imamının korona ayıbına soruşturma başlatıldı
Film gibi soygun! Banka personelinden 10 milyon TL'lik vurgun
Film gibi soygun! Banka personelinden 10 milyon TL'lik vurgun

Popüler Haberler

Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar Tv kanalları maç programı
Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Cilt tipine göre evde cilt bakımı önerileri
Kuaförüm Sensin’de Mira ve Tuna aşkı neden bitti? Büyük aşkın sonu hüsran oldu!
Netflix hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır? Netflix abonelik bitirme
2017, 2018, 2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında çıkmış sorular - Son üç yılda sorulan sözlü sınav soruları
Çukur dizisi son bölümde çalan Nilüfer Son Arzum şarkısı sözleri ve videosu
Arıza İhtiyar kimdir?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci doğum tarihi
Kefaret dizisindeki Sinan Başkomiser karakteri kimdir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki
Bim Miele süpürge ürün yorumları ve incelemeleri
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.