Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Elazığ' da sık sık deprem olmaktadır. Kentte 24 Ocak 2020 tarihinde 6.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. 3 Ocak 2021 tarihinde 4.2 şiddetinde deprem gerçekleşti. Depremde can kaybı gerçekleşip gerçekleşmediği merak edilmektedir.
03 Ocak 2021 Pazar 21:33
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AFAD açıklama yaptı
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiler doğrultusunda saat 17.17’ de merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem olmuştur.
Deprem derinliği 8.50 kilometredir. Deprem şehir merkezinde hissedilmiştir.
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