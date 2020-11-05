El öpmeye geldi, hırsızlık yaptı

Ev sahibi Selman Ö.’nün evine akşam saatlerinde ziyaret için gelen akrabası U.C.Ö evde al hatır sormak için girdikten sonra ve bir müddet kalarak ayrıldı. Gencin gitmesinin ardından evden kaybolan eşyaların olduğunu farkeden ev sahibi Selman Ö. Saat, altın, yüzük, pırlanta,cep telefonu gibi ziynet eşyalarının kaybolduğunu far ketti

Emen polisi arayan ev sahibi şüpheli gençten şikâyet olarak gencin eşkâlini polise bildirdi. Yapılan çalışma sonucunda genç yakalandı. İfadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.

