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El öpmeye geldi, hırsızlık yaptı

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde akrabası Selman Ö.’yü ziyarete gelen ve al hatır sormak için eve giren genç ailenin altın pırlanta saat telefon gibi ziynet eşyalarını çaldı. Selman Ö.’nün genci ihbar etmesiyle polis ekipleri genci çok geçmeden yakaladılar.

05 Kasım 2020 Perşembe 12:09
El öpmeye geldi, hırsızlık yaptı
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Ev sahibi Selman Ö.’nün evine akşam saatlerinde ziyaret için gelen akrabası U.C.Ö evde al hatır sormak için girdikten sonra ve bir müddet kalarak ayrıldı. Gencin gitmesinin ardından evden kaybolan eşyaların olduğunu farkeden ev sahibi Selman Ö. Saat, altın, yüzük, pırlanta,cep telefonu gibi ziynet eşyalarının kaybolduğunu far ketti


Emen polisi arayan ev sahibi şüpheli gençten şikâyet olarak gencin eşkâlini polise bildirdi. Yapılan çalışma sonucunda genç yakalandı. İfadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:09
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Anahtar Kelimeler:
IzmirHırsızlık
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