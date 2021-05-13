Koronavirüs salgınının önüne geçmek ve salı günü kontrol etmek adına tam kapanma kararı uygulandı. Tam kapanma kararları tüm yurt genelinde uygulandı. Bu kapsamda uzmanlar Vatandaşlarımızın tam kapanma tedbirlerine uyarak Ramazan bayramını sakin bir şekilde geçirmelerini tavsiye ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, iletişimin tüm imkanlarının bu bayramda kullanılması gerektiğini, sevdiklerimizle yakınlaşamasak da onlarla dijital ortamdan görüşülebileceğini, bu şekilde tam kapanma kararlarına uyarak ramazan bayramını daha sakin ve tedbirli bir şekilde geçirmek gerektiğini ifade ederek vatandaşlarımızdan ricada bulundular. Bu kapsamda ramazan bayramı el öpmesiz ve insanlarla temas kurmadan geçecek.
El öpmesiz bir bayram geçireceğiz
Tam kapanma tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda tam kapanma uygulaması hayata geçirilmişti. Uzmanlar vatandaşların Ramazan Bayramı’nda insanlarla temas kurmamasını ve el öpmesiz bir bayram geçirmelerini tavsiye ediyor.
13 Mayıs 2021 Perşembe 12:26
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:26