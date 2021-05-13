El öpmesiz bir bayram geçireceğiz

Son yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun karşısına çıkarak tam kapanma kararının uygulanacağını söylemişti. Bu kapsamda tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayarak 17 Mayıs 2021 pazartesi gününe kadar devam edecekti. Yani Ramazanı tam kapanma dönemine denk geliyordu. Tam kapanma kararının alınmasındaki en önemli etken ülkemizdekivaka sayılarının her geçen gün artmasıydı.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek ve salı günü kontrol etmek adına tam kapanma kararı uygulandı. Tam kapanma kararları tüm yurt genelinde uygulandı. Bu kapsamda uzmanlar Vatandaşlarımızın tam kapanma tedbirlerine uyarak Ramazan bayramını sakin bir şekilde geçirmelerini tavsiye ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, iletişimin tüm imkanlarının bu bayramda kullanılması gerektiğini, sevdiklerimizle yakınlaşamasak da onlarla dijital ortamdan görüşülebileceğini, bu şekilde tam kapanma kararlarına uyarak ramazan bayramını daha sakin ve tedbirli bir şekilde geçirmek gerektiğini ifade ederek vatandaşlarımızdan ricada bulundular. Bu kapsamda ramazan bayramı el öpmesiz ve insanlarla temas kurmadan geçecek.