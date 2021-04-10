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El frenini çekmeyi unuttu, baraja düşen aracının içinde bulunan eşi hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer'de yaşanan olayda 66 yaşındaki Ahmet Yanık aracının baraj gölünün yanına park etti ve araçtan indi. Eşinin içinde bulunduğu araç bir süre sonra hareket etti ve baraja düştü. Göle düşen aracın içinde bulunan Yanık'ın eşi Meryem Yanık hayatını kaybeti

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:44
El frenini çekmeyi unuttu, baraja düşen aracının içinde bulunan eşi hayatını kaybetti
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza Muğla Seydikemer ilçesinde bulunan baraj kenarında yaşandı.

Gelen bilgilere göre 66 yaşındaki Ahmet Yanık, eşiyle birlikte ilçe yakınlarında ki baraj kenarına aracıyla birlikte geldi. İddialara göre Yanık, aracını baraj kenarına park etti ve el frenini çekmeden araçtan indi.

ARAÇLA BİRLİKTE SULARA GÖMÜLDÜ

Yanık'ın eşinin içinde bulunduğu araç bir süre sonra boşta olduğu için hareket etti ve içinde 58 yaşındaki Meryem Yanık ile birlikte sulara gömüldü.

Olayı gören 66 yaşındaki adam bir yandan eşinin düşen araç içinde kurtarmak için uğraşırken diğer yandan ekiplerden yardım istedi.

Kısa süre içinde olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri ulaştı. Barajda arama - kurtarma çalışması yapan ekipler kısa süre içinde Meryem Yanık'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan savcılık incelemesinden sonra Yanık'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Ahmet Yanık ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaSeydikemerKaza
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