El freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı

Tekirdağ Marmaraereğilisi'nde gerçekleşen olayda bir caddede park halinde bulunan bir aracın sahibi faturalarını ödemek için aracını terk ettiği sırada el freninin çekilmesinin unutulmasının ardından araç kaymaya başladı.

Aracın duvara doğru kaydığını gören yoldan geçen bir vatandaş aracın duvara doğru kaydığını görmesiyle kendi aracından inerek kaymakta olan aracın önüne atladı. Aracı durdurmaya çalışan adam çevredekilerin yardımı ile sürücüsüz kaymakta olan aracı durdurarak son anda duvara çarpmasına engel oldular. Yaşanan bu olaylar anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi.

