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El freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde bir aracın el freninin çekilmesi unutulunca araç öne doğru ilerlemeye başlayınca o anlarda yoldan geçmekte olan bir vatandaş aracın duvara çarpmasını engel olmak amacıyla aracın önüne ani bir refleks ile atladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:40
El freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı
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Tekirdağ Marmaraereğilisi'nde  gerçekleşen olayda bir caddede park halinde bulunan bir aracın sahibi faturalarını ödemek için aracını terk ettiği sırada el freninin çekilmesinin unutulmasının ardından araç kaymaya başladı. 


Aracın duvara doğru kaydığını gören yoldan geçen bir vatandaş aracın duvara doğru kaydığını görmesiyle kendi aracından inerek kaymakta olan aracın önüne atladı. Aracı durdurmaya çalışan adam çevredekilerin yardımı ile sürücüsüz kaymakta olan aracı durdurarak son anda duvara çarpmasına engel oldular. Yaşanan bu olaylar anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi.



Son Güncelleme: 05.10.2020 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ’ın MarmaraereğilisiSürücüsüz Araç
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