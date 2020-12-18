Eko Fresh - Turkish Nightmare ft. Killa Hakan şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler

Rap şarkı sevenlerin en çok dinlediği kişilerden olan Eko Fresh, Hayki, UZI, Motive ve Killa Hakan “Turkish Nightmare” adlı yeni bir şarkı çıkararak dinleyicilerin beğenisine sundu. Youtube’da yayınlanan şarkı kısa sürede 150 bin tıklanmayı geçti.

Turkish Nightmare şarkı sözleri

Eko Fresh

Oh yeah

Eko

Eko Fresh

Weißt du, was ich schon für Türkischrap getan habe?

Jetzt komm'n die Majorlabels und woll'n unsre Zahlen haben (Chh)

Alles schön und gut, doch ich hab' da 'ne andre Frage

Wo wart ihr [?] B....de denn all die Jahre?

Heh? Ich [?] schnell

Presst in unsrer ohnehin schon ärmeren Heimat euer Geld

Ihr seid doch alle weg, wenn die Sc..ße wieder fällt

Ekrem Bora, ich bleibe einflussr?ichster seit Kartell (Ah)

Hoppa şinanay, so wi? Koka-Dealerei

Da kommt die Polizei, blakka-blakka, Schi....i

Props an die Türkei, das ist offizieller Sc...ß

Ich dropp' nur ein paar Lines und mein Kopf ist wieder frei

Oh ja, dein Fame ist weg

Denn kürzlich, Bruder, war das Land [?] rappt

Nicht irgend'nen YouTuber, die Art, mein Weg, mein Text

Ist wirklich unnormal, der Kral, der Reis, der Chef

Der Türkisch-Superstar

Yar benim ateşim var (Ateşim var)

Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)

Duramam kaçasım var (Kaçasım var)

Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)

Yar benim ateşim var (Ateşim var)

Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)

Duramam kaçasım var (Kaçasım var)

Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)

Motive

Uçup gider düşünceler benden gayrı gayrı bak

Eski okul nüfuz etti, hâlâ ruhum aynı bak

Eski yeni ne fark eder, hepsine on altı bar

Karınca gökyüzü aramızda var galaktik fark, ah

Hiç gördün mü len Gucci giyen stajyer?

Ben döktürdüm kurşun, para yoktu zaten buldum

Akşam öğününe tabldot ama annem istediğini yesin yesin, wow

Hitler'den daha hitim ama yok hiç üretesim, wow

Wow, Moti kulakları kana boğ

Cannabis gibi tüt ama bir iki fırta yol

Para bul, işi çöz, işi bil, gitme kral ol

Biz olmasak 34'ü gel bi' kaşık suda boğ

Bi' gün minimum kahverengi bi' papel, ey

Fransız kaldıysan ismim Motive je m'appelle, ey

Tüter dümen de bensem gider, ey

Bi' mermi var ve yersen biter, ey

Yar benim ateşim var (Ateşim var)

Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)

Duramam kaçasım var (Kaçasım var)

Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)

Yar benim ateşim var (Ateşim var)

Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)

Duramam kaçasım var (Kaçasım var)

Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)

Killa Hakan

Hayat adamı uyandırır, aydırır, insana saydırır

Yanlış yola kaydırır, bazen yaşamaya caydırır, dayan

Fark etmez erkek ol ya da bayan, savaş savaş

Kurtulmalısın bu bataklıktan yavaş yavaş

Her zaman düşebilirsin yere etrafını ani kurtlar sarabilir, sarsın

Bu dünyada kimin için varsın, sarın

Belki olmı'ycak yarın, pusun

Hiç konuşmayın susun, sustuk

Issız gecelerde sakin içimize kustuk

Acıları paylaştık karanlık köşelerde sohbetler bekler

Silahım belimde, kanımda uçuyo' kelebekler kopun

Sökmez bana bıçağın, copun

Ben yakarım, yumruğumu kılıç gibi takarım barış için

Yar benim ateşim var (Ateşim var)

Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)

Duramam kaçasım var (Kaçasım var)

Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)

Yar benim ateşim var (Ateşim var)

Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)

Duramam kaçasım var (Kaçasım var)

Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)

UZI

Tanrı beni yaratmış siz "aman" çekin diye

Tamam şekilsiniz ama yuvarlak da şekildir

Tanrım verdin bütün salakları peşimize, niye?

Kurşun serindir ve yakar, aynı benim gibidir

Sivri dilim gibidir, yakar ritim eritir

Onlar götünü sallar, bizde racon işidir

Annen demiştir sana, "Gitme, onlar delidir."

Bizde para değil, gerçek müzik elin kiridir

Seni s..k seni çağ, seni rezil fare

Hâlâ çok hızlıyım çeksen bile elli kare

Model Sinaloa, hola sürtük, hola

Hadi çık sinyale, kaşarı görsün hale

Ne biçim bi' şekilsin, sen rakibim değilsin

Senden daha sert penisim, inanmayan ellesin

Özenti piç, ner'den gördün hayatında Hennessy?

Unutmadım geçmişimi, Güngören'in bebesiyim

Çok küçüktük, gittik abilerin peşinden

18'di yaşım daha, geçtim moruk içinden

Bütün gözler üstümde (brr), ya, Tupac gibi anlayacağın

İnan bana ben bu sene kurşun gibi patlıycam