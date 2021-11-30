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Ekmek ustası ne iş yapar? Ekmek ustası maaşları

Fırıncılık mesleği içerisinde ekmek ustalığı da bulunmaktadır. Ekmek ustalığı iş ilanları iş arayanlar tarafından araştırılıyor. Ekmek ustasının ne iş yaptığı araştırılıyor. Ekmek ustası ne iş yapar? Bu haberimizde ekmek ustası hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2021 ekmek ustası maaşları ve detayları...

30 Kasım 2021 Salı 13:26
Ekmek ustası ne iş yapar? Ekmek ustası maaşları
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Ekmek ustalığı ülkemiz için önemli iş alanlarından biridir. Ekmek ustalığı için iş ilanları araştırılıyor. Ekmek ustası ne iş yapmaktadır? Ekmek ustasının maaşı ne kadar?

Ekmek ustası

Ekmek yapımını hijyenik kurallar içerisinde uygun malzemeleri kullanarak makine yardımıyla ekmek hamurunu yoğuran ve tartan kişiler ekmek ustalarıdır. Bu işlemler ardından ekmeğe şekiller vererek fırına koyar. Ekmek ustası 2.826 TL ile 4.780 TL arasında maaş alır. Ekmek ustası iş ilanları İşkur’un resmi sitesinde yer almaktadır.  Bu mesleğin kodu 7512.01 olarak bilinir.

Ekmek ustasının görevi nedir?

Ekmek ustası; genel çalışma prensiplerine uygun olarak, araç, gereç ve ekipmanların etkin kullanımı yoluyla, iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma yönetmeliklerine, ayrıca sektörün verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

 Üretim öncesi hijyen kurallarına uygun olarak hazırlar. Ekmeğin cinsine göre malzemeleri hazırlamak, Hamuru bir makine ile yoğurur ve  yoğurulan hamuru makineye verir, Sırasıyla kesme, tartma, yuvarlama ve şekillendirme işlemlerini uygular,Makineden çıkarılan ekmeği tepsi fırın rafına getirir ,Raftaki ekmeğin üzerine bıçak atılarak şekillendirme işlemi yapılır, Ekmeği pişirmeden önce dinlendirmektedir. Pişirilmek üzere hazırlanmış pişmiş ekmek vb, ürünler fırına koyulur.


Son Güncelleme: 30.11.2021 13:26
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