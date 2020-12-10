Ekmek pişirmek için toplananlardan 72 kişi pozitif çıktı

Alınan tüm tedbir, getirilen kısıtlama ve yapılan uyarılara rağmen Kayseri Yahyalı ilçesinde yaklaşık 650 kişinin yaşadığı bir köyde geçtiğimiz hafta kadınlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte ekmek pişirdi.
Mahallede toplu bir şekilde ekmek pişiren bazı kadınlar geçtiğimiz günlerde korona virüs semptonları sebebiyle hastaneye başvuruda bulundu.
72 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI
Gelen bilgilere göre ekmek pişirmeye katılan kadınlara yapılan testler sonucunda 72 kadının korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede yaşayanların yiyecek içecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Son Güncelleme: 10.12.2020 23:14