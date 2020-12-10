Ekmek pişirmek için toplananlardan 72 kişi pozitif çıktı

Alınan tüm tedbir, getirilen kısıtlama ve yapılan uyarılara rağmen Kayseri Yahyalı ilçesinde yaklaşık 650 kişinin yaşadığı bir köyde geçtiğimiz hafta kadınlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte ekmek pişirdi.

Mahallede toplu bir şekilde ekmek pişiren bazı kadınlar geçtiğimiz günlerde korona virüs semptonları sebebiyle hastaneye başvuruda bulundu.

72 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Şikayetlerin artmasıyla birlikte koronavirüs testi yapıldı ve kadınların test sonuçları pozitifi çıkınca bir çok kadın evlerinde karantina altına alındı.Mahallede vaka sayılarında artışların görülmesiyle birlikte harekete geçen ekipler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına aldırdı, mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Gelen bilgilere göre ekmek pişirmeye katılan kadınlara yapılan testler sonucunda 72 kadının korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede yaşayanların yiyecek içecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.