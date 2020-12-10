Ekmek pişirmek için toplanan kadınlar birbirine korona-virüs bulaştırdı! Vaka sayısı 72

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfusu 615 kişi olan 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi’nde kadınlar kış hazırlıkları için toplanarak hep birlikte ekmek pişirdiler. Bir süre sonra ard arda bir çok kadında yüksek ateş, öksürük ve eklem ağrıları şikâyetleri gelmeye başladı. Birçok kişi hastaneye giderek şikâyetlerini belirttiler.

72 KİŞİNİN SONUCU POZİTİF

Hastaneye başvuranlara yapılan testler sonucunda korona-virüs testi yapılan testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan kadınlar tedavi altına alındı. Yaşanan bu ard arda vakalardan sonra mahalle dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede bulunan hastalar için çalışma başlattı. Korona-virüs testi yapılanlardan 72’sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallelinin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

