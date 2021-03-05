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Ekmek arasından çıkanlar şaşırttı ! Görenler gözlerine inanamadı

Çorum’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda bir dilencide bulunan ekmek arasından çıkan paralar görenleri şaşkına çevirdi.

05 Mart 2021 Cuma 10:11
Ekmek arasından çıkanlar şaşırttı ! Görenler gözlerine inanamadı
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Çorum’da gerçekleşen baskında edinilen bilgilere göre Zabıta Müdürlüğü ekipleri,halkı rahatsız eden  onların suistimal eden ve kandıran dilencilere karşı yapmış olduğu operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler yakalanarak polis karakoluna götürüldü. Ekipler dilencilerin eşyalarını incelediklerinde karşılaştıkları durumda gözlerine inanamadılar. Dilencilerin ellerinde bulunan poşetlerde yapılan incelemede poşet içerisinde bulunan ekmeklerin arasında para olduğu gözlendi. Ekmek içerisinden çok sayıda bozuk para çıktı. 

Dilencilikten yakalanan 10 kişiye idari para cezası verildi. Bu kişilerin üzerinden çıkan paralara el koyuldu.

Öte yandan dilencileri görüntüleyen gazetecilere dilendiler tarafın poz verilerek, rahat tavırlarıyla 'yakışıklı çeksene' dedikleri görüldü.



Son Güncelleme: 05.03.2021 10:11
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Anahtar Kelimeler:
çorumDilenci Operasyonuü
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