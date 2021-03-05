Ekmek arasından çıkanlar şaşırttı ! Görenler gözlerine inanamadı

Çorum’da gerçekleşen baskında edinilen bilgilere göre Zabıta Müdürlüğü ekipleri,halkı rahatsız eden onların suistimal eden ve kandıran dilencilere karşı yapmış olduğu operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler yakalanarak polis karakoluna götürüldü. Ekipler dilencilerin eşyalarını incelediklerinde karşılaştıkları durumda gözlerine inanamadılar. Dilencilerin ellerinde bulunan poşetlerde yapılan incelemede poşet içerisinde bulunan ekmeklerin arasında para olduğu gözlendi. Ekmek içerisinden çok sayıda bozuk para çıktı.

Dilencilikten yakalanan 10 kişiye idari para cezası verildi. Bu kişilerin üzerinden çıkan paralara el koyuldu.

Öte yandan dilencileri görüntüleyen gazetecilere dilendiler tarafın poz verilerek, rahat tavırlarıyla 'yakışıklı çeksene' dedikleri görüldü.

