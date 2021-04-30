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Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?

Tam kapanmanın başlamasıyla yasaklarla alakalı sorular çoğaldı. İnsanlar bilgi almak için sürekli olarak acil çağrı merkezlerini aramakta. Acil çağrı merkezlerine yasaklarla ilgili gereksiz soruların geldiği acil çağrı merkezi müdürü tarafından aktarıldı. Peki,yasak zamanında fırına gidiliyor mu? Bu haberimizde yasaklarla alakalı çağrı merkezlerine giden aramalarla ilgili detayları sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 20:48
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
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112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şahin, gazeticilere açıklamada bulundu. Tam kapanmanın başlamasıyla acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların çoğaldığını söyledi.

Tam kapanma ile ilgili sorular geldiğini,  ekmek alabilir miyim?, hastaneye gidebilir miyim? tarzında soruların geldiğini aktardı. Normal günde 3,4 bin çağrı aldıklarını ama tam kapanmanın ilk gününde öpğlen vaktine kadar 5 bin çağrı aldıklarını aktardı. Bu sayının akşam saatlerine kadar 10 binin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. Dün de 9 bin çağrı aldıklarını söyledi.

Salgınla alakalı çok gereksiz soruların geldiğini bundan dolayı da acil durumdaki vakalara geç yanıt verdiklerini ifade etti.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:48
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112 Acil Çağrı MerkeziAcil çağrı Merkezlerine Gelen SorularTam Kapanmada Yasaklar
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