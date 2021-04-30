Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şahin, gazeticilere açıklamada bulundu. Tam kapanmanın başlamasıyla acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların çoğaldığını söyledi.

Tam kapanma ile ilgili sorular geldiğini, ekmek alabilir miyim?, hastaneye gidebilir miyim? tarzında soruların geldiğini aktardı. Normal günde 3,4 bin çağrı aldıklarını ama tam kapanmanın ilk gününde öpğlen vaktine kadar 5 bin çağrı aldıklarını aktardı. Bu sayının akşam saatlerine kadar 10 binin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. Dün de 9 bin çağrı aldıklarını söyledi.

Salgınla alakalı çok gereksiz soruların geldiğini bundan dolayı da acil durumdaki vakalara geç yanıt verdiklerini ifade etti.