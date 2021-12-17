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Ekim ayında tarlaya hangi ürünler ekilir? Ekim ayında hangi tarımsal faaliyetler yapılır?

Çiftçilerin internette yoğunlukla araştırdığı 'Ekim ayında tarlaya hangi ürünler ekilir?' sorusuna haberimizin içeriğinde yanıt verdik. Haberimizi inceleyerek konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

17 Aralık 2021 Cuma 08:15
Ekim ayında tarlaya hangi ürünler ekilir? Ekim ayında hangi tarımsal faaliyetler yapılır?
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Çiftçilerin araştırdığı aylara göre ekimi ve hasadı yapılacak ürünler ve ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi haberimizde derledik.

Ekim ayında tarlaya hangi ürünler ekilir?

Ekim ayında ekimi yapılacak ürünler şunlardır:

Bakla,

Mercimek,

Roka,

Semizotu,

Ispanak,

Brokoli,

Sarımsak,

Taze soğan,

Maydanoz,

Nane,

Dereotu,

Arpacık soğan,

Tere,

Buğday,

Arpa,

Mısır.

Ekim ayında hasadı yapılacak ürünler ise;

Fasulye,

Pirinç (çeltik),

Şeker pancarı,

Zeytin.

Ekim ayında hangi tarımsal faaliyetler yapılır?

Ekim ayında tarlada ziraat meyvecilik, sebzecilik, bağcılık tarımsal faaliyetleri yapılmaktadır.

Sebzecilik:

Ekim ayında artık ekilen sebzelerin son hasatları başlar.

Hasatlardan sonra fide sökümü yapılır.

Meyvecilik:

Hasat bittiğinde bahçelere toprağa çiftlik gübresi verilir.

Meyvecilikte fidan çukurlarının yerleri belirlenir ve fidan çukurları kazılır.

Tarla ziraatı:     

Hububat ekimine başlanır. (Buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf.)

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.

Tarla faaliyetleri olarak Şekerpancarı sökülür güzlük ekilişler başlar

Hububat tohumluğu bakımı yapılıp temizlenir.

Hububat tohumu ilaçlanır tarla faresi ve kör fare ile mücadele edilir.

Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübresi verilir.

Tarla ziraatı faaliyetleri nelerdir?

Ekim ayında gerçekleştirilen tüm tarla ziraatı faaliyetleri ise;

Hububat ekimine başlanır. (buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf.)

Buğday ve arpa ekimine bu ayın ortalarında başlanmalıdır.

Sonbahar hububat ekimi başlar ve ekim ayı süresinde hububat ekimi yapılmaya devam eder.

İlkbaharda çıkacak olan fındık turpunun tohumları tarlaya ekilir.

Ekim ayında sonbaharın tam ortasında iklim koşulların henüz iyi olduğu zamanlarda tarla ziraatı olarak her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.

Çiftlik gübresi uygulamasına ve toprak işlemesine devam edilir

Toprak sürümü ile beraber tarlada geç erime yapan gübreler ile toprağa gübreler verilir.

Toprak sürümü olarak tarlada ikileme ve üçlemeler devam eder.

Güzlük olarak ekilen hububatta ve diğer bitkilerde tarlaya sulama yapılır, artık son çapalar yapılır ve toprağın bakım işleri devam ettirilir.

Kereviz, ıspanak, lahana, kanabahar, turp ve marulda bakım işlerine devam edilir.

Ekimi yapılacak bitkilerin tohumlarının ilaçlanması ve yabancı otlar ile ve zararlılar ile genel mücadele işleri yapılır.

Lahana kelebeği mücadelesine devam edilir.

Kereviz, ıspanak, lahana, kanabahar, turp ve marul sebzelerine bakım yapılır ve hasada başlanır.

Hasada başlanır.

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayabilir. Bu nedenle, yazlık sebzelerin hasadı bitirilmelidir.

Ekim ayında daha önceki aylarda ekimi yapılan çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadı da yapılır.

 

 

Ekim ayı sonuna kadar ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır.

Çeltik hasadına başlanıp ekim ayı sonuna kadar mutlaka hasat tamamlanmalıdır.

Ekim ayında pancar hasadına başlanmalıdır.

Hasadı yapılan ürünlerin depolama, ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder.

Ekim ayında tarla ziraatında tütünlerde son yaprak kırması yapılır.

Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.

Geççi sofralık üzümlerin hasadı ay ortalarına kadar yapılır.

Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır.

Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.

Meyvecilik faaliyetleri nelerdir?

Ekim ayında gerçekleştirilen tüm meyvecilik tarım faaliyetleri ise;

Öncelikle söküm işlemleri yapılan ve hasadı tamamlanan bahçelere çiftlik gübresi verilir.

Meyve bahçesine ekilecek fidan çukurlarının yerleri belirlenir ve çukurlar açılır.

Fidanlıklarda manas ve diğer toprakaltı zararlılarına karşı toprak ilaçlaması gibi mücadele yöntemleri uygulanır.

Meyve bahçesinde kurumuş, hastalıklı ağaç ve dallar budanalar yok edilir.

Su kanalları ve arklar, tahliye kanalları ve benzeri sulama yapılarında gerekli temizlik ve bakımları yapılır

Güzlük dikimler için fidan çukurları açılır.

Fidanların sökümü, katlanmaları ve bazı bölgelerde dikimleri yapılır.

Dikimle birlikte gübre kullanmak gerekir.

Bazı bölgelerde durgun göz aşıları bu ayın ilk haftasında devam edebilir.

Sulama durdurulur.

Bir sonra ki yıl faaliyete geçecek olan haşerelerin yumurta ve krizalitlerini yok etmek amacıyla gerekli ilaçlama mücadelesine girişilir.

Bahçede meyvelerin artık son hasat işlemleri ekim ayı boyunca devam eder.

Meyveler depolanmak için ambalajlanarak saklanır ve çeşitli yollarla değerlendirilir.

Turfanda turunçgillerin, zeytinin hasadı başlar.

Sebzecilik faaliyetleri nelerdir?

Ekim ayında gerçekleştirilen tüm sebzecilik tarım faaliyetleri ise;

Nisan ve Mayıs aylarında çıkacak olan fındık turpunun tohumları tarlaya ekilir.

Ekim ayında ikinci yarısından itibaren erken donlar başlama ihtimaline karşın yazlık sebzelerin hasadı bitirilmelidir. Hasat işleminin uzatılması ekim ay sonuna kalması halinde sebzeler don tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Kanabahar, turp, kereviz, ıspanak, lahana, ve marulda gerekli bakım işlerine devam edilir.

Sebzelerin hasadına başlanır.

Lahana kelebeği mücadelesine devam edilir.

Çiftlik gübresi uygulamasına ve toprak işlemesine devam edilir.

Seralarda ekilecek topraklar hazırlanır.

Bir sonraki yılda turfanda olacak sebzelerin tohumları ekilir.

Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları ve turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır.

Bağcılık tarımı faaliyetleri

Ekim ayında bağcılık tarımında gerçekleştirilecek faaliyetler;

Üzüm hasadına devam edilir.

Hasadı tamamlanan bağlarda toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulamasına başlanır.

Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur.

Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklerle yumurtalarına karşı mücadele devam eder.

Üzüm hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Kurutulma, pekmez, sirke, şıra şeklinde değerlendirme devam ede


Son Güncelleme: 17.12.2021 08:15
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Ekim Ayında Tarlaya Hangi ürünler EkilirTarım
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