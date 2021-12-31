Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?

Ek gösterge mevzusu memurlarda emekli olurken maaşlarına etki etmektedir. Ek göstergesi olmayan memurların emekli maaşları ve ikramiyesi konusu araştırılmaktadır. Ek göstergesi olmayan memurların emekli maaşları nasıl olacak?

Ek göstergesi olmayan memurların emekli maaşları

Memurlar her dereceden ek göstergeden yararlanabilmektedir. Bazı devlet memurları da ilk dört dereceden ek gösterge alabilmektedir. Ek göstergeden yararlanmayan kişiler, diğer emekli memurlara göre sıkıntı yaşayabilmektedir.

Ek göstergesi olmayan devlet memurları şu şekildedir; aşçılar,bahçıvanlar,bakıcı anneler,bekçiler, berber,çocuk bakıcıları,garson ve komiler, dağıtıcı personeller, hademeler,hasta bakıcı personelleri ,hayvan bakıcıları ,hizmetli, itfaiyeciler, kaloriferciler, laborant yardımcıları, otopsi teknisyenler, maatbacılar, sağlıkçılar, terziler, ve temizlik personelleri şeklindedir. Devlet memuru olup bu statüde çalışanlar kişilerin ek göstergeleri bulunmamaktadır. Ek göstergesi olmayanlara da YHS personelleri de denmektedir. Ek göstergesi olmayanların maaşları şu şekildedir;

25 yıl devlet memuru olarak çalışan kişinin emekli maaşı 2.661 TL emekli ikramiyesi ise 83,538 TL’dir.

30 yıl devlet memuru olarak çalışan kişinin emekli maaşı 2.780 TL emekli ikramiyesi 100.246 TL’dir.

35 yıl devlet memuru olarak çalışan kişinin emekli maaşı 2.954 TL, emekli ikramiyesi 116.954 TL’dir.

40 yıl devlet memuru olarak çalışan kişinin emekli maaşı 3.128 TL emekli ikramiyesi 133.661 TL’dir.

Bu maaş hesaplamalarına emekli aylığının %4’ü oranında ek ödemeler de bulunmaktadır. E-devlet ve SGK’nın resmi sitesinden emekli maaşları ve ikramiyler hakkında detayları öğrenebilirsiniz.