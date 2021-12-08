Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler

Çalışmakta olduğu işten kazandığı ücret yeterli gelmeyen kişilerin pek çoğu ek iş arayışına girerek ek gelir elde etmeyi ve bu sayede aylık gelirini artırmayı hedeflemektedir. Ek gelir kaynağı olarak karşımıza çıkan pek çok işte çalışarak günlük olarak çok iyi miktarlar kazanak mümkün. Aylık gelirin yetersiz kaldığı durumlarda günde 20 dolar kazandıran işlerde çalışarak ek gelir elde etmek mümkün. Günde 20 dolara yapılabilecek birçok ek iş imkanı bulunuyor. İşte o işler...

Günlük 20 dolar kazandıran ek işler şunlardır;

- Web tasarım işi yapmak

- Çocuk bakıcılığı yapmak

- Düğün fotoğrafçılığı yapmak

- Bar personelliği yapmak

- Satış ortaklığı yapmak

- Özel ders vermek

- WordPress danışmanlığı yamak

- Bilgisayar tamir etmek

- Tercümanlık yapmak

- Boya yapmak

- Figüranlık yapmak

- Seyyar satıcılık yapmak

- Anketörlük yapmak

Web tasarımcılığı

- Müzik ve dans eğitimi vermek

Web tasarımcılığı yaparak günlük 20 dolar kazanmak çok kolay. Web tasarımcıları hem günlük hem de saatlik çalışmanın karşılığında ücret üstünden çalışan ve en fazla tercih edilen ek iş fikirleri arasındadır. İntenetin gün geçtikçe daha çok gelişmesiyle popülerliğinden bir şey kaybetmeyen web tasarımının sayesinde her gün 20 dolar kazanmak çok kolay. Firmaların çoğu, web sitesi kurabilmek adına web tasarımcılarıyla çalışıyor.

Çocuk bakıcılığı

Çocuk bakarak günlük 20 olar kazanmak oldukça kolay. Boş zamanlarını değerlendirmeyi isteyen kişiler çocuk bakıcılığı yaparak günlük kazanç sağlayabilirler. Gün içinde saatlk veya yarım günlük çocuk bakmanın karşılığında 20 dolar kazanabilirsiniz. Böylelikle aylık gelirinize ek bir gelir eklemiş olursunuz.

Düğün fotoğrafçılığı

Profesyonel fotoğraf makinesi olan ve makinesini doğru bir şekilde kullanan herkesin kolaylıkla yapabileceği bu işten yüksek gelir kazanmak çok kolay. Makineyi kullanmasını bilmeyen kişiler birkaç hafta alacakları kursla iyi bir fotoğrafçı olabilirler. Özellikle düğün fotoğrafçılığı çok iyi bir gelir kaynağıdır. Düğün sezonu boyuncu hafta sonları yapılabilecek bu işin sayesinde günde 20 dolar hatta daha fazlası bile kazanılabiliyor.

Barmenlik

Bar ile kafe gibi yerlerde çalışarak pek çok kişi ek gelir elde ediyor. Genel olarak saatlik veya yarım günlük çalışma sisteminin olduğu bu gibi yerlerde günlük 20 dolar hatta daha fazla gelir kazanmak mümkün. Bar ile kafe gibi yerlerde pek çok kişi pek çok alanda çalışma imkanı buluyor.

Satış ortaklığı

Evde oturarak ek gelir elde etmeyi isteyenlerin birinci tercihi satış ortaklığı, büyük intenet siteleri veya mağazalarla iş birliği yapıp para kazanma imkanı sunmaktadır. Satış ortaklığında mağaza veya alışveriş sitesine ait ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak, verilen linkten alışveriş yapılmasını sağlamak ek gelir için oldukça yeterlidir.

Özel ders vermek

Özel dersler vererek ek gelir elde edilmei uzun senelerdir tercih edilen bir iştir. Ders verebilecek bir alan olan herkesin yapabileceği bu işle günlük 20 dolar hatta daha fazla gelir elde etmek mümkün. Özellikle matematik ile dil alanlarında özel ders talebi çok fazla. Bu alanlardaki bilgisine güvenen herkes özel ders vererek rahatlıkla ek gelir elde edebilir.

Worpress danışmanlığı

İntenet sitelerinin çoğu wordpress tabanlı olarak çalışıyor. Bundan dolayı site kurmak ve idaresini sağlamak amacıyla wordpress danışmanı ihtiyacı çok fazla. Wordpress ile kurulan sitelerle ilgili bilgisi olan herkes, bilgileri sayesinde yüksek ek gelir kazanabilir.

Bilgisayar tamirciliği

Günümüzde en fazla kullanılan elektronik aletler arasında yer alan bilgisayarlar sıklıkla bozulmakta. Bozulan bilgisayarların tamiri için de profesyonel tamircilerden yardım almak gerekiyor. Bilgisayar tamir etmeyi bilenler bu bilgileri sayesinde kısa süre içinde yüksek ek gelirler elde edebilirler.

Boya yapmak

Boyacılık incelik ve beceri isteyen bir iş. Bundan dolayı herkes boyacılık konusunda yetenekli değildir. Evinin boyanmasını isteyen pek çok kişi, boyacılıkta deneyimli kişileri tercih ediyor. Boyacılıkta yetenekli olanlar bu yeneteklerinin sayesinde kısa süre içerisinde yüksek gelir elde edebilirler.

Figüranlık

Rol yapmada yeteneği olduğunu düşününler, bu yeteneklerini figüranlıkta kullanarak ek gelir elde edebilirler. Bu iş için ajanslara kayıt yaptırmak yeterlidir.

Seyyar satıcılık

Günümüzde pek çok ürün üstünden seyyar satıcılık yapılıyor. Seyyar satıcılık yaparak ek gelir kazanmayı isteyen kişiler ilk olarak doğru yerde doğru ürün satışı yapmalı. Doğru verilen tercihlerle seyyar satıcılık yaparak kısa süre içinde iyi ek gelir elde etmek mümkündür.

Anketörlük

Şirketlerin pek çoğu çalıştırmış olduğu elemanlar üstünden anket yaptırıp pek çok konuda bilgi sahibi oluyor. Anket şirketleri üstünden yapılan bu işte anket başına para kazanmak oldukça kolay.

Müzik ve dans eğitmenliği

Bu işte profesyonel olan kişiler, ek gelir kazanmk için eğitmenlik yapabilir. Eğitmenlikle günde birkaç saatlik çalışmanın sonucunda iyi miktarda ek gelir kazanmak mümkündür.

