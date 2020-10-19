Ek-9 nedir? Ev hizmetlerinde çalışanların aylık sigorta primi ne kadar?

10 Günden Az Çalışmış Hane Hizmetlileri:

Hane içi bir çalışan olarak iş yapan bireyler için sosyal güvenlik çerçevesinde bir çok özelliği vardır. Yani ev çalışanları şartsız bir şekilde zorunlu olarak yapılması gereken sigorta çerçevesindedir. Ay içinde hanelerde hizmet veren kişiler eğer 9 günün altındaysa başka bir şekilde, 10 günün üstünde ise başka bir şekilde sigortanın sunduğu özelliklerden yararlanabilir. Öncelikle hane içi çalışanlarda 9 günlük bir kurala tabi tutulmaktadır. Eğer kişi 9 günden daha az çalışmış ise gerekli sigorta olarak kayda geçer, Sosyal Güvenlik Kurumundan sahip olduğu sigorta, prim ve bildirimlerde de değişiklikler gösterilir. Bildirimler ise SGK merkezlerinde yapılabilir veya E-devlet aracılığı ile bir ay içerisinde 9 günün altına çalışanlar bildirim yapabilmekte. 9 günden az çalışan ev işçilerine sigorta beyannamesi yapacak olan işveren ise E-devlet üzerinden 4/ A “10 günden az süreli ev hizmetleri işveren başvuru ve borç sorgulama” adlı seçenek ile bildirge gönderilebilir. Hane içi çalışanlarda 9 gün ve altı için yapılan bildirimden sonra, ilave olarak işveren tarafından sağlanması gereken belgeler vardır. Bu belgeler: İş yeri beyannamesi, sigortalı olarak çalışanın işe girmesi hakkında beyanname, işten çıkış beyannamesinin revize edilmesi ve hizmet belgesi istenmektedir. Belgeleri eksiksiz tamamlayım verilecek olan formu doldurduktan sonra işlem resmileşecektir. Eğer tekrar 9 gün ve altı olarak işçi çalıştırılacak ise formda belirtilirse işlemleri her ay tekrar etmeye gerek kalmamaktadır. SGK’ ın 9 gün sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların gönderdiği form resmileştirilmemektedir.

Prim Tutarı:

9 gün ve altında çalışan hane içi çalışanlara ödenecek prim, işveren tarafından mesai yaptığı günler ayrı sayılarak gün başı asgari ücretin % 2’ lik oranında bir miktar meslek hastalığı ve iş kazası sigorta primine yatırılması gerekmektedir. Buna göre günlük olarak ödenmekte olan sigorta primi 1, 96 Türk Lirasıdır.

10 Günden Fazla Çalışmış Hane Hizmetlileri:

Normal sigortalılarda olduğu gibi sigortanın tüm birimlerini kapsamakta ve asgari ücret normal tutarı ile 7, 5 katı arasında bir prim ücreti almaktadır. Bu oran % 37’ 5 şeklinde işveren tarafından ödenmelidir. Beyanname için ise EK-2 Hane Hizmetleri 10 gün ve üzerinde çalışan kişiler için beyanname resmi çalışma yerine bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde yapılır. Beyannamenin en son kişinin çalışmaya başladığı ayın sonunda yapılması gerekmektedir aksi taktirde asgari ücret miktarında idari para cezası işverene kesilmektedir. Beyanname verildikten sonra çalışılan gün kadar primi kapsayan kazanç otomatik olarak ödenmesi için bankaya talimat verilecektir.