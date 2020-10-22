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EK 5 tarım sigortası yaptırmanın yolları nelerdir? Başvuru şartları

EK 5 Tarım sigortası 913,80 TL'dir. Ek 5 İsteğe bağlı çiftçi sigortası 913,80 TL prim ödendikten sonra çıkarılır. Ek 5'te belirtilen isteğe bağlı SSK katkı paylarının geç ödenmesi durumunda, geç ödeme faizi alınacaktır. Sigortalıysanız, bu prim siz emekli olana kadar aylık olarak ödenmelidir.

22 Ekim 2020 Perşembe 15:25
EK 5 tarım sigortası yaptırmanın yolları nelerdir? Başvuru şartları
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2020 EK 5 Tarım Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

2020 Ek 5 tarım sigortasından yararlananlar şu şekildedir:

  • Bahçeler, bağlar ve tarla işçileri
  •  Kendi tarım ürünlerini satan kişiler
  • Çiftçi Tarımdan gönüllü olarak ayrılan bireyler
  • 18 yaşından büyükler,

Bu kişiler Ek 5 tarım sigortasını kullanma hakkına sahiptir.

EK 5 Tarım Sigortası Başvuru Formu Nasıl Alınır?

Ek 5 Tarım Sigortası Başvuru Formu'nu alma adımları aşağıdaki gibidir:

  • İntenet üzerinden https://dosya.isvesosyalguvenlik.com/arsiv/ek-5-tarim-giris-notifier.pdf adresine giriş yapabilirsiniz.
  • Orijinal başvuru formunun pdf versiyonunu doğrudan sosyal güvenlik kurumu bağlantısına erişerek görüntüleyin.
  • Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen "İndir" kutusuna tıklayın ve uygulama belgesini bilgisayarınıza indirin.
  • İşlemden sonra belgeye sağ tıklayarak ve "Yazdır" komutunu seçerek formu alın.


Bu form ilk olarak ikamet ettiğiniz yerdeki muhtar tarafından onaylanmalıdır. Bölge Tarım Müdürlüğü'ne bir form ile ziyaret yapılarak ikinci bir onay alınmalıdır. Bu bağlamda orijinal başvuru, işlemi tamamlanmış bir formdan oluşmaktadır.

EK 5 Tarım Sigortası Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

EK 5'te yer alan tarım sigortası başvuru formunu doldurma adımları aşağıdaki gibidir:

  • Aşama: Formun ilk bölümünde yer alan "Sigortalının kimlik ve adres bilgileri" başlığı altındaki tabloya anne ve babanın adı, soyadı ve kendisinin adı ve soyadı yazılır. Medeni durum, cinsiyet, ikamet edilen şehir, ilçe, cadde ve mahalle bu alanda listelenir.
  • Aşama: Sosyal Güvenlik kayıt numarası, Sosyal Güvenlik bilgileri başlığı altında listelenir.
  • Aşama: Beyan ve taahhüt başlığı altındaki metnin uygun alanlarına ödenmesi gereken sigorta primi ve çalıştığınız tarımsal kuruluşun adı girilir. Başlık, metnin altına yerleştirilir.
  • Formun diğer tüm alanları muhtar ve Bölge Tarım Müdürlüğü tarafından doldurulur. Bu alanların ilgili kurumlarca doldurulmaması durumunda eksik belgeler başvurunun son aşamasında temin edilecektir.

EK 5 Tarım Sigortası Başvurusu Nasıl Yaptırılır?

EK 5 Tarım sigortası yaptırmak için Muhtar ve Bölge Tarım Müdürlüğünden onaylı başvuru formu ile ikamet edilen ildeki Sosyal Sigortalar Kurumuna gidiyoruz. Başvuru formu çalışanlara verilmektedir. Bu aşamada başvuru çalışan tarafından kaydedilir.

EK 5 Tarım Sigortası Nasıl Sorgulanır?

https://giris.turkiye.gov.tr/giris/ Kimlik kartı numarası üzerinde görünen forma bakmak için adresi giriniz, PTT e-devlet şifresini yazınız ve ardından "Giriş" butonuna tıklayınız. Yeni sayfada sırasıyla "Elektronik Hizmetler" ve "Sosyal Güvenlik Kurumu İşlem Sorgulama" sekmelerine tıklayın. Ekranda görüntülenen "Sorgu" kutusuna tıklayın ve onay sonucunu görüntüleyin.

EK 5 Tarım Sigortası Prim Ödemesi Nereye Yapılır?

Ek 5 Tarım sigortası primleri PTT şubeleri tarafından ödenmektedir. Kişi sigorta primini ödemek için en yakın PTT şubesinin gişesinde TC kimlik numarasını kullanır.



Son Güncelleme: 22.10.2020 15:25
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Anahtar Kelimeler:
Tarım SigortasıEK 5
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