Ek 5 Tarım sigortası nedir? Tarım sigortası emeklilik şartları nelerdir?

Tarım sigortası 5510 sayılı SGK Kanununun Ek 5’inci maddesi kapsamına girmektedir. Ek 5 tarım sigortasında tarım veya orman işlerinde sürekli çalışan vatandaşlar isteğe bağlı prim ödeyip emekli olabiliyorlar. Tarım sigortası isteğe bağlı olarak SSK primi ödenen tek sigorta koludur. Bu sebeple tarım sigortası primi ödeyenlerin büyük bir bölümü SSK’dan emekli olmak isteyen lakin tarımla ilgisiz işlerde çalışanlardır.

Tarım sigortası nedir?

Ek 5 tarım sigortası özellikle sürekli çalışmayan tarım işçilerine bir güvence oluşturmak için 5510 sayılı SGK Kanununa dahil edildi. Ek 5 tarım sigortasına dahil olabilmek ve prim ödemelerini düzenli bir şekilde yaparak emekli olabilmek için tarım veya orman işlerinde mevsimlik işçi, gündelik işçi gibi çalışıyor olmak gerekmektedir. Bu kişiler sigortalı olarak çalışıyorlar ise tarım sigortasına başvuru hakları olmamaktadır. Ek 5 tarım sigortası diğer detayları şu şekilde;

-Kişi herhangi bir başta işte çalışmaması gerekmektedir.

-Aktif durumda olan vergi kayıtları bulunmaması gerekmektedir.

-Çiftçilik kaydı olmaması gerekmektedir.

-Kişi SGK kapsamında 4/A SSK veya 4/B BAĞKUR hizmetlerinden yararlanmıyor olması gerekmektedir.

Ek 5 Tarım Sigortası ne kadar?

Ek 5 tarım sigortası aylık prim ödemesi 2021 senesinde asgari ücrete göre 913,80TL olarak belirlendi. 2021 senesinde aylık yirmi yedi gün üzerinden alınan prim otuz gün olana kadar her sene bir puan artarak devam edecektir. Prim ödemeleri aylık otuz gün üzerinden sigortalı hizmetlere eklenecek.

Ek 5 Tarım Sigortası Emekli maaşı ne kadar?

Tarım sigortası emeklilik maaşı sigorta başlangıç tarihi, emeklilik tarihi, prim ödenen yıllar, prim ödenen gün ve benzeri koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunlar dikkate alınınca ve enflasyon oranlarına göre belirlenen 2021 tarım sigortası emekli maaşları şöyledir;

-Sigortası 15 sene devam etmişse ve prim ödeme günü 5400 olarak hesaplanmış ise aylık ödeme 650 TL-950TL arasındadır.

-Prim gün sayısına göre değiştiğini unutmayarak, kişi 25 sene boyunca sigortalı durumda ise aylık maaşı 850TL-1150TL arasında olacaktır.

Korona virüs salgını ardından en düşük emekli maaşı 1500TL olarak belirlendi. Böylece en az maaş 1500TL şeklinde oldu.

Ek 5 Tarım Sigortasından ne zaman emekli olurum?

Ek 5 tarım sigortası emeklilik koşulları için çeşitli yaş kriterleri bulunmaktadır. Devamlılığı olmadan çalışan tarım işçileri veya orman işçilerinin ek 5 tarım sigortasına başladığı tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmektedir. Bu kriterlere göre söz konusu işçilerin 7.000 gün prim ödemesini tamamlaması koşulu aranmaktadır. Kişinin ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ise ve erkek ise 60 yaşını tamamlamalı ve 7.000 günü tamamlaması gerekmektedir. Kadınlar için ise emeklilik yaşı 58 ve ödenmesi gereken prim 7.000 gündür.

Eğer kişinin işe ilk giriş tarihi 30 Nisan 2008 sonrasındaysa erkek vatandaş 60 yaş ve 7200 günü, kadın vatandaş için ise 58 yaş ve 7200 günü doldurması gerekir. Bu kapsamda olan kişiler ayrıca emeklilikte kademeli geçişe tabi tutulmaktadır. Emekli olabilmek için yaş ve prim günlerini 31 Aralık 2035’e kadar tamamlamaları gerekmektedir. Kişilerin yirmi beş senesini tamamlamasına kalan süreye göre emeklilik koşulları şöyledir;

-25 senesini doldurmasına iki sene veya daha az bir süre kaldı ise 25 senelik primin ödenmesi gerekmektedir. Bu kişiler 44 yaşını tamamlamaları ardından emekli olabilmektedir.

-İki sene veya üç sene süresi kalan kişilerin 25 senelik primlerini ödemelerini ardından 45 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilmektedir.

-Beş sene veya altı sene süresi kalan kişilerin 25 senelik primlerini ödemelerinin ardından 47 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilmektedir.

-Sekiz sene veya dokuz sene süresi kalan kişilerin 25 senelik primlerini ödemelerinin ardından 49 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilmektedir.

-14 sene veya 15 sene kalan kişilerin 25 senelik primlerini ödemelerinin ardından 53 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilmektedir.

Ek 5 tarım sigortası kapsamında ayrıca 3.600 günüyle emekli olma koşuluda bulunmaktadır. Kişinin ilk sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 önceyse 3.600 günle de emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Böylece erkekler 3.600 günü ve 60 yaşını, kadınlar ise 3.600 günü ve 58 yaşı doldurmaları halinde tarım sigortası emeklilik hakkı kazanmaktadır.

Sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında olan kadınlar 4.500 günü, 25 senelik sigortalılık süresini ve 58 yaşı tamamlaması ardından emekli olabilmektedir. Aynı durumda olan erkekler de 25 senelik sigortalılık süresi, 4.500 günü ve 60 yaşı tamamlaması ardından emeklilik hakkı kazanmaktadır.

İlk sigorta giriş tarihi 1 Mayısıs 2008 olan kadınlarsa 5.400 günü ve 61 yaşı tamamlamaları halinde emeklilik hakkı kazanmaktadır. Aynı durumda olan erkekler ise 5.400 gün ve 63 yaş koşulu aranmaktadır.

Ek 5 Tarım Sigortası kaç sene ödenir?

Eğer kişi yeni başlayacak ise daha önce belirtildiği gibi yaş haddinden emeklilik için en az 5.400, normal emeklilik için 7.200 prim gününü tamamlamaları gerekmektedir.

Ek 5 Tarım Sigortası ödenmez ise ne olur?

Ek 5 tarım sigortası primleri ödenmediğinde hizmet iptal olmaz yalnız gecikme zammı ve faizi işlenir. İki aydan fazla prim borcu olan durumlarda kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Tarım sigortası isteğe bağlı bir sigorta kolu olduğu için kişinin kendisi iptal isteğinde bulunmadıkça borç işlemeye devam etmektedir.

EK 5 Tarım Sigortası nasıl iptal edilir?

Tarım sigortası her zaman dilekçe verilerek iptal edilebilmektedir. İptal etmek isteyen kişilerin primlerini ödedikten sonra dilekçe vermeleri daha uygun olacaktır. Dilekçeyi yazdıktan sonra kimlik kartınızın fotokopisiyle SGK’ya elden veya posta yoluyla teslim edin.

Tarım Bağkuru nedir?

Tarımsal faaliyetleri sebebiyle ziraat odalarına veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine kayıt olan sigortalı kişilerin çiftçi sigortası olarak bilinen tarım Bağkuru’na kayıt olurlar. BAĞKUR kapsamında ve Ek-5 tarım sigortasından farklı olarak 4A (SSK)’ya tabi değildirler.

Çiftçi Sigortası nasıl yapılır?

Ziraat odaları veya Tarım Müdürlükleri kayıt olduğuna dair belgelerin kayıt tarihinden itibaren bir sene içinde SGK’ye bildirilmesi durumunda tarım Bağkur’u başlar. Bir sene geçmesini ardından bildirim yapılır ise tarım Bağkur’u SGK’ya kayıt tarihi bildirildiği günden itibaren başlar. Kayıt belgelerini kayıt olunan kurum ve kuruluşların yetkilileri veya kayıt olan kişinin kendisi SGK’nin ilgili birimine iletebilmektedir.

Tarım Bağkuru borç sorgulama nasıl yapılır?

Tarım Bağkur borç sorgulama ve geçmiş dönemlerin prim ödeme dökümünü incelemek için e-Devlet sisteminden yararlanılabilir. e-Devlet sisteminden tarım Bağkur borç sorgulama ve prim ödemeleri geçmişini detaylarını şu adımlarda ulaşılabilir;

-E-devlet sistemine giriş yapın.

-E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “4B Borç Durumu” sayfasında geçmiş ödemelerinizi ve kalan borç durumunuza ulaşabilirsiniz.

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Tarım Bağkur primi ne kadar?

Tarım Bağkur’u primi 2021 senesinde 913,80TL oldu. Ancak prim ödemelerinin düzenli yapılması ve geçmişe ait borcun olmaması %5’lik bir indirim sağlayabilmektedir. %5 indirim sonucunda en düşük tarım Bağkur’u primi 2021 senesi için aylık 781,36TL’dir.

Tarım Bağkur’u emeklilik yaşı kaçtır?

Çiftçi Bağkur’u emeklilik yaşıda tarım sigortası gibi sigorta başlangıç tarihine ve primlere göre değişiklik göstermektedir. Kişinin ilk sigorta kaydı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ise kadınlar için 58 yaşını tamamlamak ve 25 sene sigorta primi ödemek, erkekler için ise 60 yaşını tamamlamak ve 25 sene sigorta primi ödemek gerekmektedir. Ayrıca bu kapsamdaki kadınlar 60, erkekler 62 yaşını tamamlamış ve en az 15 sene MYÖ primi ödemiş ise emekli olma hakkı kazanmaktadırlar.

İlk sigorta kaydı 30 Nisan 2008 sonrası olanlarsa 9.000 günü tamamlamaları halinde emeklilik hakkı kazanmaktadırlar.