Ehliyetine el konulan sürücü, başkasının ehliyetiyle tekrar yakalandı

’de daha öncearaç kullanırken çevirmeye denk gelen veine el konulan kişi tekrar yakalandı. Adam, bu sefer başkasının sürücü belgesini almıştı ve minibüs kullanıyordu. Motorize trafik denetlemeekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, şüphelerinde yanılmadı. Ehliyet, ruhsat ve kimlik bilgileri kontrol edilen kişinin ehliyetine alkollü araç kullanması gerekçesiyle 2054 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra adamanın 2 farklı suçtan sabıka kaydı bulunduğu da ortaya çıktı. ‘ farklı suçtan aranan ve başkasının ehliyetiyle minibüs süren şahısı polis karakola götürerek gözaltına aldı.