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Ehliyetine el konulan sürücü, başkasının ehliyetiyle tekrar yakalandı

Mersin'de bir adamın ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el koyulmuştu. Aynı adam, bu sefer başkasının ehliyetiyle yakalandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:45
Ehliyetine el konulan sürücü, başkasının ehliyetiyle tekrar yakalandı
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Mersin’de daha önce alkollü araç kullanırken çevirmeye denk gelen ve ehliyetine el konulan kişi tekrar yakalandı. Adam, bu sefer başkasının sürücü belgesini almıştı ve minibüs kullanıyordu. Motorize trafik denetleme polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, şüphelerinde yanılmadı. Ehliyet, ruhsat ve kimlik bilgileri kontrol edilen kişinin ehliyetine alkollü araç kullanması gerekçesiyle 2054 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra adamanın 2 farklı suçtan sabıka kaydı bulunduğu da ortaya çıktı. ‘ farklı suçtan aranan ve başkasının ehliyetiyle minibüs süren şahısı polis karakola götürerek gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
MersinYenişehirAlkollüEhliyetPolis
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