Ehliyetimi kaybettim, nereye bildirmeliyim, ne yapmalıyım? Ehliyet çıkarma işlemleri

Ehliyetini kaybeden veya çaldıran birçok kişi, bu durumda ne yapacaklarını bilmiyor.

Ehliyet kaybı esnasında nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyen kişilerin bu konuda merakı oldukça fazla.

Ehliyet Kaybeden Kişi Ne Yapmalı?

Öncelikle ehliyetinizi kaybettikten sonra hemen Nüfus İşleri Müdürlüğüne başvurmalısınız. Randevulu ya da randevusuz bir şekilde burada işlem yaptırabilirsiniz.

Kayıp Ehliyeti Yenilemek İçin Hangi Belgeler Gerekli?

-TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği

-Aile hekiminden ya da geçerli diğer sağlık kurumlarından alınan ‘sürücü olur’ belgesi yani sağlık raporu

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu gösteren belge( zorunlu değil)

-Kart ücreti ödemesinin gerçekleşmesi

Bunların yanı sıra kişiden başvuru dilekçesini doldurması ve parmak izi vermesi istenebilir.

Yeni ehliyet başvurusu için yeni bir sağlık raporu almak zorunludur. E-devlet üzerinden yapılacak olan sağlık sürücü raporu beyan formunu doldurup bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Bu formların çıktısı ile birlikte sağlık raporunuzu alacağınız sağlık merkezine gidip sürücü olur belgesini alabilirsiniz.

Kayıp ve Çalıntı Ehliyet Yenilemek İçin Hangi Bankaya Ne Kadar Yatırılmalıdır? 2021 Yeni Ücret Ne Kadar?

Ehliyetinizin eski veya yeni tip olması ödeyeceğiniz miktarda değişkenlik yaratabilir. Eski tip ehliyetini kaybeden ya da çaldıran kişiler toplam 15 TL, yeni tip ehliyetini kaybeden ya da çaldıran kişiler ise toplam 237 TL ücret ödemelidir. Bu ücretlerin yatırılabileceği bankalar aşağıda verilmiştir.

-Akbank

-Şekerbank

-ING bank

-Aktifbank

-Ziraat Bankası

-Garanti Bankası

-Vakıflar Bankası

-Kuveyt Türk

-Albaraka Türk

-TEB

-PTT Bank

-Denizbank

Kaç Gün İçerisinde Yeni Ehliyet Elimize Ulaşır?

Kişi başvurusunu yaptıktan sonra 7-10 gün içinde adrese teslim edilir. Kişi bu süre zarfı içerisinde Nüfus Müdürlüğünden geçici ehliyet alabilmektedir. Geçici ehliyet kullanım süresi ise 15 gündür.

Ehliyet Kaybetme Cezası var mı?

Ehliyet kaybetme ya da çaldırmanın herhangi bir mevcut cezası bulunmamaktadır.

Kayıp Ehliyet İlanı Zorunluluk Olmaktan Çıktı mı ?

Önceden gazetelere ehliyetin hükümsüz olduğuna dair bir ilan verilmesi zorunlu idi ancak artık bu zorunluluk yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.

Ehliyetini Kaybeden Kişi Trafiğe Çıkabilir mi?

Normal zamanlarda ehliyetiniz herhangi bir araç kullanırken yanınızda bulunmalıdır. Eğer yanınızda ehliyetiniz bulunmuyorsa bu herhangi bir kontrolde ceza yemenize sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçebilmek için Nüfus İşleri Müdürlüğünden geçici sürücü belgenizi alabilirsiniz.