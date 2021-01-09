İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Ehliyetimi kaybettim, nereye bildirmeliyim, ne yapmalıyım? Ehliyet çıkarma işlemleri

Ehliyetini kaybeden veya çaldıran kişiler ne yapacaklarını ve nereye başvurabileceklerini bilmemektedirler. Bu haberimizde kişilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ve gereken işlemleri bilginize sunduk.

09 Ocak 2021 Cumartesi 01:25
Ehliyetimi kaybettim, nereye bildirmeliyim, ne yapmalıyım? Ehliyet çıkarma işlemleri
Takip Et:

Ehliyetini kaybeden veya çaldıran birçok kişi, bu durumda ne yapacaklarını bilmiyor. 

Ehliyet kaybı esnasında nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyen kişilerin bu konuda merakı oldukça fazla.  

Ehliyet Kaybeden  Kişi Ne Yapmalı? 

Öncelikle ehliyetinizi kaybettikten sonra hemen Nüfus İşleri Müdürlüğüne başvurmalısınız. Randevulu ya da randevusuz bir şekilde burada işlem yaptırabilirsiniz. 

Kayıp Ehliyeti Yenilemek İçin Hangi Belgeler Gerekli?

-TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği

-Aile hekiminden ya da geçerli diğer sağlık kurumlarından alınan ‘sürücü olur’ belgesi yani sağlık raporu

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu gösteren belge( zorunlu değil)

-Kart ücreti ödemesinin gerçekleşmesi

Bunların yanı sıra kişiden başvuru dilekçesini doldurması ve parmak izi vermesi istenebilir. 

Yeni ehliyet başvurusu için yeni bir sağlık raporu almak zorunludur. E-devlet üzerinden yapılacak olan sağlık sürücü raporu beyan formunu doldurup bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Bu formların çıktısı ile birlikte sağlık raporunuzu alacağınız sağlık merkezine gidip sürücü olur belgesini alabilirsiniz. 

Kayıp ve Çalıntı Ehliyet Yenilemek İçin Hangi Bankaya Ne Kadar Yatırılmalıdır? 2021 Yeni Ücret Ne Kadar?

Ehliyetinizin eski veya yeni tip olması ödeyeceğiniz miktarda değişkenlik yaratabilir. Eski tip ehliyetini kaybeden ya da çaldıran kişiler toplam 15 TL, yeni tip ehliyetini kaybeden ya da çaldıran kişiler ise toplam 237 TL ücret ödemelidir. Bu ücretlerin yatırılabileceği bankalar aşağıda verilmiştir.

 

-Akbank

-Şekerbank

-ING bank

-Aktifbank

-Ziraat Bankası

-Garanti Bankası

-Vakıflar Bankası 

-Kuveyt Türk 

-Albaraka Türk

-TEB 

-PTT Bank

-Denizbank 

Kaç Gün İçerisinde Yeni Ehliyet Elimize Ulaşır? 

Kişi başvurusunu yaptıktan sonra 7-10 gün içinde adrese teslim edilir. Kişi bu süre zarfı içerisinde Nüfus Müdürlüğünden geçici ehliyet alabilmektedir. Geçici ehliyet kullanım süresi ise 15 gündür. 

Ehliyet Kaybetme Cezası var mı?

Ehliyet kaybetme ya da çaldırmanın herhangi bir mevcut cezası bulunmamaktadır.

Kayıp Ehliyet İlanı Zorunluluk Olmaktan Çıktı mı ?

Önceden gazetelere ehliyetin hükümsüz olduğuna dair bir ilan verilmesi zorunlu idi ancak artık bu zorunluluk yürürlükten kalkmış bulunmaktadır. 

Ehliyetini Kaybeden Kişi Trafiğe Çıkabilir mi?

Normal zamanlarda ehliyetiniz herhangi bir araç kullanırken yanınızda bulunmalıdır. Eğer yanınızda ehliyetiniz bulunmuyorsa bu herhangi bir kontrolde ceza yemenize sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçebilmek için Nüfus İşleri Müdürlüğünden geçici sürücü belgenizi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.01.2021 01:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KayıpÇalıntıEhliyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!
2 kişinin can verdiği feci kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı!
2 kişinin can verdiği feci kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı!
Salacak sahilinde 2 gün önce kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
Salacak sahilinde 2 gün önce kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)
A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)

Popüler Haberler

Ehliyetimi kaybettim, nereye bildirmeliyim, ne yapmalıyım? Ehliyet çıkarma işlemleri
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Netflix Aralık ayı yayın takviminde neler var?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Seksenler Gülden kimdir? Ayşe Tolga biyografisi
Rüyada para alma görmek anlamı ve yorumu
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Mitoloji konulu film sevenlere 6 film önerisi
Türkan Hanım’ın Konağı Türkan Hanım'ı kim canlandıracak? Ayşen İnci kimdir?
Gluten nedir, hangi yiyeceklerde bulunur? Gluten’in faydaları ve zararları nelerdir?
AVM 'ler ne zaman açılacak? AVM açılış tarihleri için tarih belli oldu mu?
Kredi Kartı iptal edilen alışveriş tutarı ne zaman karta geri yatar?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler
Kanal 7 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
BİM 9 Ocak 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Altın ne kadar oldu? 9 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 9 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Nöbetçi Noter 10 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.