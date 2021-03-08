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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenileme işleminde gerekli belgeler

Ehliyet yenileme işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Binlerce kişi ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenileme işlemlerinde gerekli belgeler nelerdir sorularını araştırıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:13
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenileme işleminde gerekli belgeler
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Ehliyet yenileme işlemi sırasında belirli bir ücret alınmaktadır. Eski ehliyetlerin süresinin dolmasına az bir süre kala binlerce kişi ehliyetlerini yenilemeye başladı. Ehliyet yenileme işlemlerinde hangi evrakların lazım olduğu ve işlem ücreti merak konusu oldu.

Ehliyet yenileme işlemlerinde yenileme talebine göre ücret alınmaktadır. Ehliyetin kayıp, çalıntı gibi durumlar nedeniyle yenilenmesi durumunda 15 TL ücret alınırken, yeni tip ehliyet almak için yapılan başvurularda 270 TL ücret alınmaktadır. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi 2016 yılında başlamıştı. Birçok kişi bu tarihten itibaren yeni tip ehliyetlere başvuru yaptı.

Ehliyet yenileme zorunlu mu?

2015 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından 1 Ocak 2016 yılından itibaren yeni tip ehliyetlerin kullanılacağı duyuruldu. Bu kapsamda eski tip ehliyetlerin kullanıma sınır getirildi. Yeni tip ehliyetlerin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

2021 ehliyet yenilemek için istenen evraklar

Ehliyet yenileme işlemlerinde sırasıyla şu evraklar istenmektedir;

Kimlik belgesi (Fotoğraflı kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı / yeni kimlik kartı, pasaport ya da avukatlık kimliği,

Sürücü olabilirliğine dair fotoğraflı sağlık raporu,

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli ile vakıf payının ödendiğine dair makbuz,

5×6 ebadında, arka fon beyaz olacak şekilde çekinilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,

Eski sürücü belgesinde kan grubunun yazmadığı durumlarda kan grubunu belirten onaylı bir belge ya da onaylı kan grubu kartı. (Kan grubu eski sürücü belgesinde yazılı olduğu taktirde herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur),

İlgili kurumdan ya da e-devlet üzerinden temin edilmiş Adli Sicil Belgesi,

Eski sürücü belgesi.

Biyometrik fotoğraf ücreti ne kadardır?

Biyometrik fotoğraf ücretleri bulunan ikamete göre değişiklik gösterse de genel olarak 30 ila 35 TL arasında değişmektedir.

2021 ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet yenileme ücretleri farkı şekillerde ödenmektedir. İntenet bankacılığı üzerinden ödemelerin yapıldığı gibi anlaşmalı bankalar üzerinden de ödeme yapılmaktadır.

2021 ehliyet yenileme randevusu nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri koronavirüs salgını nedeniyle HES kodu ile yapılmaktadır. ALO 199 numaralı hat üzerinden ve Nüfus Müdürlükleri üzerinden ehliyet yenileme randevusu alınabilir.

2021 ehliyet yenileme işleminde sağlık raporu gerekir mi?

Ehliyet yenilenirken sağlık raporu sahibi olmak, düzenlenen yeni mevzuat gereğince, mecburi kılınmış olup sürücü olur sağlık raporu, aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilir.

Ehliyetlerini yenileyen kişiler yeni ehliyetlerini 5 yıl süreyle kullanabiliyor. 5 yılın ardından ehliyetlerin yeniden yenilenmesi istenmektedir.

2021 ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Alınan karar kapsamında eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31.12.2022 olarak açıklanmıştır. Sürücülerin eski tip ehliyetlerini bu tarihten önce yenilemesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 16:13
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EhliyetYenilemeSürücü
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