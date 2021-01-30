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Ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar neler? Son başvuru tarihi ne zaman?

Eski tip ehliyetini yeni ehliyet ile değiştirmek isteyen vatandaşlar, ehliyetlerini değiştirmek için başvurularını nereye ve nasıl yapacakları konusunda merak içindiler. Bu haberimizde ehliyet değiştirme işlemi ile ilgili gerekli bütün evrak bilgileri ve şartları öğrenebileceksiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 23:29
Ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar neler? Son başvuru tarihi ne zaman?
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2021 yılı ehliyet yenileme işlemi için istenilen belgeler

 Ehliyetinizi yenilemek istediğinizde gerekli olacak belgeler şu şekildedir:

1-

T.C kimlik kartı veya da nüfus cüzdanı

2-

Eski tip sürücü belgesi

3-

1 tane biyometrik fotoğraf

4-

1 tane “Sürücü olur” sağlık raporu

5-

Sürücü belgesi yenileme harç ücreti ve vakıf bedelinin ödendiğine dair banka dekontu

   Ehliyet yenileme işlemi yapmak isteyen bir vatandaşın, yukarıdaki belgeler ile nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Bu belgelere ek olarak, nüfus müdürlüğünde kişinin adli sicil kaydı sistem üzerinden kontrol ediliyor. Nüfus müdürlüğü kişiye ait parmak izini de alıyor. Son olarak da kişinin kan grubunu görevliye bildirmesi gereklidir.

2021 yılı ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

 Bu ücret ehliyet yenileme sebebine göre değişiklik gösteriyor. Eğer eski ehliyetiniz çalıntı veya da kayıp ise ehliyet yenileme işlemi için 15 TL ödemeniz gerekmekte. Ancak yeni tip ehliyetiniz çalıntı veya da kayıp ise vakıf hizmet bedeli olarak 37 TL,  değerli kağıt bedeli olarak da 200 TL toplam olarak 237 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Ehliyet yenilemek için son başvuru tarihi ne zaman?                       

 İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin son geçerlilik tarihi olarak 2021 yılını belirlemişti. Ancak trafikte yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için bu süre 2 yıl uzatıldı. Yani, eski tip ehliyetlerin son geçerlilik tarihi 31 Aralık 2022 oldu. Eski tip ehliyet kullanan sürücülerin bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılıyor?

 Ziraat Bankası atm’leri ve diğer anlaşmalı bankaların atm’lerinden kartsız işlem yaparak bu ücreti kolay bir şekilde yatırabilirsiniz.

 Ücreti yatırabileceğiniz bankalar şu şekildedir:

  • AKBANK

  • ŞEKERBANK

  • VAKIFBANK

  • AKTİFBANK

  • INGBANK

  • ALBARAKA TÜRK

  • KÜVEYT TÜRK

  • TEB

  • DENİZBANK

  • PTT

  • GARANTİ

  • ZİRAAT

 

 2021 yılı ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılıyor ?

   Ehliyet yenileme işlemi için randevu alarak veya da randevu almadan ikamet ettiğiniz yere en yakın il veya da ilçe müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirsiniz.

   Bir başka seçenek olarak  “ALO 199” hattını arayarak müşteri temsilcisinden de randevu alabiliyorsunuz. Ayrıca, Nüfus Genel Müdürlüğü’nün resmi intenet sitesinden de randevunuzu alabilirsiniz.

“Sürücü olur” sağlık raporu nereden alınıyor?

    Ehliyet yenileme işleminizi yaparken de ilk ehliyet aldığınız zamanda ki gibi “Sürücü olur” sağlık raporunu mutlaka almanız gerekiyor. Bu rapor; devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, aile hekimleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak yetki verilen bazı özel hastanelerden alınıyor.

2021 yılı ehliyet sağlık raporu ücreti ne kadar?

  Sağlık raporunuzu aile hekiminden almak istediğinizde herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Ancak, aile hekiminiz sizi devlet hastanesi veya da eğitim araştırma hastanesine yönlendirirse bu durumda ödeme yapmanız gerekiyor.

 2021 yılından itibaren devlet hastanelerinde tek hekim raporu için belirlenen ücret 50 TL, sağlık kurulundan alınacak rapor için belirlenen ücret ise 200 TL; eğitim ve araştırma hastanelerinde tek hekim raporu için belirlenen ücret 75 TL iken, sağlık kurulundan alınacak rapor için belirlenen ücret ise 300 TL’dir.

 Özel hastanelere gidildiği zaman ödenecek ücret ise hastaneye göre değişiyor



Son Güncelleme: 30.01.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetYenileme
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