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Ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Çipli kimlik dönemi başladı

Artık ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Yeni yürürlüğe giren uygulama ile çipli kimlikler üzerine geçirilecek olan ehliyet ve sürücü belgesi işlemleri nasıl olmaktadır? Hala ehliyet ve sürücü belgesi taşıyan vatandaşlarımız bu sisteme nasıl kaydolacak? Bu soruların cevaplarına yazımızda ulaşabilirsiniz.

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:17
Ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Çipli kimlik dönemi başladı
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Çip kimliği ve ehliyet nasıl birleştirilir? Sürücü ehliyetleri 21 Eylül 2020'den itibaren ehliyet ve sürücü belgelerin yeni nesil kimliklere yüklenmeye başlamasıyla bu soru en çok sorulan sorulardan biri olmaya başladı.

Ülkemiz teknolojik gelişmeleriyle tüm dünyaya önek olmaya devam ediyor. Yeni nesil ehliyetlerin yeni nesil çipli kimlik kartı ile verilmeye başlanmasından bu yana milyonlarca kişi ehliyetlerini ve kimliklerini yeniledi. Şimdi hem vatandaşların hem de kolluk kuvvetlerinin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak tek tip bir kimlik sistemi getirildi.


Sürücü belgesinin kimlik tespiti kombinasyonu ile, insanların artık hem ehliyet hem de sürücü belgelerini taşımalarına gerek kalmayacak. Süreçleri tanımlamak ve bağlamak oldukça basittir. Makalemizde yeni nesil kimlik ehliyetinin tanımlanması, nereye ve nasıl başvurulacağı ile ilgili tüm detayları bulacaksınız.

Ehliyet Çipli Kimlik Kartına Nasıl Yüklenir?

Kimlik kartına yeni bir ehliyet yüklemesine ilişkin gereklilikler ve yöntemler aşağıdaki gibidir:

  • Bu kurulumu gerçekleştirmek için sürücü ehliyeti de yeni olmalıdır. Başka bir deyişle, kimlik yeni olacak ve ehliyet yeni nesil belgeler olacak. Sürücü belgeniz yoksa, önce yeni bir sürücü belgesi almanız gerekir.
  • Hem sürücü belgesi hem de yeni bir ehliyetiniz varsa, kimlik belirleme işlemi için randevu almanız gerekir. Aşağıda nasıl randevu alınacağı açıklanmaktadır.
  • Sürücü belgesi ve kimlik ile randevu tarihine kadar kimlik tespiti yapabilirsiniz. Tanıma ortalama 5-10 dakika sürer ve aynı gün yapılır.
  • Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra kimliğinizi bir kenara bırakın. Ehliyet taşıma zorunluluğu kaldırılacaktır.

Ehliyet ve Sürücü Belgesi Birleştirme Randevusu Nasıl Alınır?

Online olarak kolayca randevu alabilirsiniz.

  • Öncelikle randevu ana sayfasına giriş yapın.
  • Ardından alttaki "TCKK'ya Ehliyet Ekle" menüsüne tıklayın.
  • "Bu işlem numarası Türkiye Cumhuriyeti'ni (TCKK) yürütmek içindir ve 1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyet (yeni nesil ehliyet) almanız gerekmektedir. Uyarı gelecektir hem ehliyet hem de sürücü belgeniz yeniyse bu işleme devam edebilirsiniz. Değilse, önce dosyayı güncellemek için randevu almanız gerekir. İkisi de yeniyse lütfen "Kabul ediyorum" deyin.
  • Açılan sayfada adınızı, soyadınızı ve 11 hanenizi girebilirsiniz. Telefon numaranızı, doğum tarihinizi ve güvenlik kodunuzu girdikten sonra lütfen "devam et" deyiniz.
  • Ardından randevu almak için il / ilçe nüfus bürosu bilgilerini seçin.
  • Açılan sayfada randevu almak istediğiniz kişiyi seçin ve bir kişi ekleyin.
  • HES KODU girdikten sonra randevu işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ehliyeti Yeni Kimliğe Yükleme Ücretli Mi, Ücreti Ne Kadar?

İşlemler tamamen randevu ile gerçekleştirilir Randevu alıp randevulara gittiğinizde tamamen ücretsiz işlem yapabilirsiniz. Randevu tarih ve saatinin zamanında uygulanması, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.



Son Güncelleme: 21.09.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Çipli KimlikEhliyetSürücü Belgesi
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