Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başladı

Yeni tip kimliklere geçiş yapanlar için yeni bir dönem başladı. 1 Ocak 2017’den itibaren kullanılmaya başlayan yeni tip kimliklerde artık kimlik, ehliyet ve pasaport olacak. Üçü bir yerde projesi adı verilen bu proje kapsamında şuana kadar 1,5 milyon kişi yeni tip kimliğe geçiş yaptı.

Başvuru Yapıldığı Gün Eve Getiriliyor

Ehliyet yenilemek için başvuru yapan vatandaşların eski ehliyetleri, nüfus cüzdanları, sağlık raporu, kan grubunu belirten bir belge, yazılı beyan, biyometrik fotoğraf ve 15 TL’lik değişim bedelinin yatırıldığına dair makbuzla beraber nüfus müdürlüklerine başvuru yapması yeterli oluyor. Böylelikle ehliyet ile kimlik birleştirme işlemi tamamlanıyor.

Yenileme Ücretleri Ne Kadar?

Ehliyet, pasaport veya kimlik yenilemek isteyenlerin belirli bir ücret ödemesi gerekiyor.

Pasaport Yenileme Ücreti

-6 aylık olan 407.20 TL

-1 yıllık olan 512.10 TL

-2 yıllık olan 722.20 TL

-3 yıl olan 950.20 TL

-4 yıl – 10 yıl arası 1265.40 TL

Kimlik Yenileme Ücreti

-Kimlik yenileme: 30 TL

-Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 30 TL

-Eskiyen kimliği değiştirme: 30 TL

-Yeni doğan bebek: Ücretsiz.

-Doğumdan itibaren 1 ayın sonunda bebeğin kaydı yapılmamışsa: 30 TL

-Çipli kimlik kaybedilmişse: 60 TL

-Eski tip kimlik kaybolursa: 30 TL

Ehliyet Yenileme Ücreti

- Eski tip ehliyet yenileme: 15 TL

- Yeni tip çipli ehliyet yenileme: 270 TL