Ehliyet ve kimlik sistemi değişti: Bundan sonra tamamen zorunlu oldu

Kimlik ve ehliyet sahibi olan kişileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme duyuruldu. Duyurulan bu yeni gelişmeye göre, ehliyet ile kimlik sistemlerinde bir değişiklik yapıldı ve yeni başlatılan uygulama ile beraber hem kimliği hem de ehliyeti ayrı ayrı şekilde taşıma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Yapılan bu değişikliğe göre, kimliğini ve ehliyetini birleştirmek isteyen kişiler bundan sonra artık ayrı ayrı kimlik ve ehliyet taşımak zorunda kalmayacak. Peki bu birleştirme işlemi nasıl yapılacak? Ehliyet ve kimliğini birleştirmek isteyenler nereye başvuracak? Yeni sisteme göre kimlik ve ehliyet birleştirme işleminde herhangi bir ücret ödenecek mi? işte detayları..

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemlerinde ücret ödenecek mi?

Henüz ehliyetini yenilememiş olanlar 2022 yılının sonuna kadar yenileme işlemini tamamlayabilecek. Nüfus cüzdanını da çipli hale getirmek içinde önce 2023 yılına kadar bir süre tanınmış olsa bile daha sonradan bu süre kısıtlaması da uygulamadan kaldırıldı. Peki kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi nereden yapılıyor? Kimlik ve ehliyetini birleştirmek isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacak? Kimlik ve ehliyet tek kart işlemi ücretli mi olacak, ücretler ne kadar olacak?

Ehliyetler artık kimlikler ile birleşiyor!

Dünya üzerinde ki tek ve ilk uygulama olan ‘’ Hayat Kimliğinle Kolay ‘’ uygulaması resmi olarak tamamen duyuruldu. Bu kapsamda da yeni nesil sürücü belgelerinde yer alan bilgiler çipli kimlik kartlarına entegre edilecek.

Yeni nüfus cüzdanı ve yeni ehliyeti olan kişilerin tek kart birleştirme işlemleri için herhangi bir belge ibrazında bulunmasına gerek yok. Yalnızca nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında hem kimlik kartını hem de ehliyetini götürmesi yeterli olacaktır.

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan vatandaşlar da birleştirme işlemleri için nüfus müdürlüğüne 4 tane biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ile 15 TL olan harç bedelinin ödendiğine dair almış oldukları makbuzu götürmeleri gerekmektedir.

Kimlik ve ehliyet birleştirme işleminde herhangi bir ücret talep edilmiyor!

Yeni tip olan sürücü belgeleri, ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni çipli kimlik kartlarına yüklenmektedir ve bu işlem için de kişiden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

NOT:

Ehliyetinizi kimlik ile birleştirme işlemini ücretsiz olarak yapabilmeniz için ehliyetinizin yeni nesil ehliyet olması gerekmektedir.