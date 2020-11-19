Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?

Covid-19 salgını son günlerde ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaya başladı ve vaka sayısı arttı.salgınının artmasıyla birlikte çeşitli kısıtlamalar geldi. Hafta sonları da sokağa çıkma yasağı geldi. Vatandaşlarımız ehliyet sınavlarının kalkıp kalkmadığını ve direksiyon sınavlarının iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamalarda ehliyet sınavlarıyla alakalı herhangi bir yorum yapılmadı. Sınavların başvuruları her ayın 1’i ile 10’u arasında alınmaktadır. Önümüzdeki ay da başvurular alınacak. Başvurulardaki yoğunluğa göre adaylar 2 hafta içerisinde sınava alınmaktadır. Şimdilik ehliyet sınavları yapılacak.

Ehliyet Sınavında Gerekli Evraklar