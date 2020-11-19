Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamalarda ehliyet sınavlarıyla alakalı herhangi bir yorum yapılmadı. Sınavların başvuruları her ayın 1’i ile 10’u arasında alınmaktadır. Önümüzdeki ay da başvurular alınacak. Başvurulardaki yoğunluğa göre adaylar 2 hafta içerisinde sınava alınmaktadır. Şimdilik ehliyet sınavları yapılacak.
Ehliyet Sınavında Gerekli Evraklar
- Kimlik fotokopisi
- 4 tane son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
- Sağlık raporu
- Adli sicil kaydı
- Öğrenim belgesi
Son Güncelleme: 19.11.2020 15:57