Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanabilir?

Ehliyet almak isteyenler, kullanacakları araçların yer aldığı ehliyet sınıfından, ehliyetlerini alabiliyorlar. Ehliyet sınıfını belirleyen unsurlar arasında; ehliyet alacak kişinin yaşı, kullanacağı araç ve son yapılan düzenlemeyle ‘römorklara’ bağlı gibi unsurlar, ehliyet sınıfını belirliyor. Peki, hangi araç, hangi ehliyet sınıfına giriyor?

M sınıfı sürücü belgesi

MOPED sürücüsü olmak isteyen kişilerin, M sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor. 2, 3 veya 4 tekerlekli motorlu bisiklet kullanmak isteyen kişiler, en az M sınıfı bir ehliyete sahip olmak durumunda.

Eğer motorlu bisiklet sürmek istiyorsanız, M sınıfı ehliyet sizin işinizi görecek.

A sınıfı sürücü belgesi

2 veya 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü olmak isteyen kişilerin, A sınıfı sürücü belgesine ihtiyacı var. İki tekerli motosiklet ehliyeti almak isteyen kişilerin, en az 20 yaşında olması gerekiyor. 3 tekerli motosiklette ise gerekli yaş 21 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca A sınıfı ehliyet alabilmek için gereken şartlardan bir tanesi de, sürücünün en az 2 yıllık A2 sınıfı ehliyet sahibi olması gerekiyor.

Ancak araç sahibi 24 yaşını dolduran kişilerde ise, herhangi bir şarta gerek duyulmuyor.

A sınıfı ehliyet alan bireyler; A1, A2 ve M sınıfının kullandığı araçları sürebilir.

A1 sınıfı sürücü belgesi

A1 sınıfı ehliyeti olanlar, 2 ve tekerlekli motosiklet kullanabiliyor. Bu ehliyeti almak için belirlenen yaş sınırı en az 16 yaş.

A1 ehliyete sahip bireyler, M sınıfının kapsadığı araçları da sürebilir.

A2 sınıfı sürücü belgesi

18 yaşını dolduran kişiler bu ehliyeti alabiliyor. Bu ehliyet sınıfıyla, 2 ve 3 tekerlekli motosiklet kullanılabiliyor.

A2 ehliyete sahip bireyler, A1 ve M sınıfının kullandığı araçları da sürebilir.

B sınıfı sürücü belgesi

Otomobil veya kamyonet kullanmak isteyen kişilerin, B sınıfı ehliyet alması gerekiyor. 18 yaşını doldurarak alınan B sınıfı ehliyet; M, B1 ve F ehliyet sınıfının kullandıkları araçları da sürebilir.

B1 sınıfı sürücü belgesi

Dört tekerlekli motosiklet kullanmak isteyen kişiler, B1 sınıfı ehliyet alabilir. Bunun için gereken yaş sınırı 16. B1 sınıfı ehliyete sahip olanlar, M sınıfı araçları da sürebilir.

BE sınıfı sürücü belgesi

Römorklu yük taşıyıcılığı yapmak isteyen kişilerin bu ehliyet sınıfına ihtiyacı var. BE sınıfı ehliyet alabilmek için gereken iki şart var. Bunlardan birincisi, ehliyet alacak kişinin 18 yaşını doldurması, ikincisi ise B sınıfı ehliyete de sahip olması.

BE sınıfı ehliyete sahip olan bireyler; B, B1, M ve F sınıfının kullandıkları araçları da sürebilir.

C sınıfı sürücü belgesi

Kamyon ve çekici araç kullanmak isteyen kişiler, bu ehliyeti almak durumunda. Bu ehliyeti almak için 21 yaşını doldurması gerekiyor. Ayrıca bu ehliyeti alabilmek için, en az B grubu ehliyete sahip olunması gerekiyor.

C sınıfı ehliyete sahip olan bireyler; M, B1, B, C1 ve F sınıfının kullandıkları araçları sürebilir.

C1 sınıfı sürücü belgesi

Çekici araç ve kamyon kullanmak isteyenler bu ehliyeti de alabilir. Bu ehliyet için gereken yaş sınırı 18. Yine bu ehliyeti alabilmek için de, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.

C1 sınıfına ait ehliyeti olan bireyler; M, B, B1 ve F sınıfının kullandıkları araçları sürebilir.

C1E sınıfı sürücü belgesi

Bu ehliyeti alabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve en az C1 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. Römorklu ya da yarı römorklu araç kullanmak isteyen kişiler, bu ehliyeti almalı.

Bu ehliyeti sahip olan bireyler; M, B, B1, BE ve F sınıfının kullandıkları araçları sürebilir.

CE sınıfı sürücü belgesi

Yeni tır ehliyeti olarak geçen CE sınıfı ehliyet, birleşik araç kullananlar için alınması gereken ehliyet sınıfı. Bu ehliyet için gereken şartlardan bir tanesi, 21 yaşını doldurmuş olmak. Diğeri ise en az C sınıfı ehliyete sahip olmak.

Bu ehliyete sahip olan bireyler; M, B1, B, BE, C, C1E ve F sınıfının kullandıkları araçları kullanabiliyor.

D sınıfı sürücü belgesi

Otobüs sürücülüğü yapmak isteyen kişilerin bu ehliyete sahip olması gerekiyor. Bu ehliyeti alabilmek için 24 yaşı doldurmak ve en az B grubu ehliyet sahibi olmak gerekiyor.

Bu ehliyeti alan kişiler; M, B, B1, D1 ve F sınıfının kullandıkları araçları da sürebilir.

DE sınıfı sürücü belgesi

Römorklu otobüs kullanan kişilerin bu ehliyete sahip olması gerekiyor. Bu ehliyet için yaş sınırı 24. Yine bu ehliyeti alabilmek için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.

Bu ehliyeti alan bireyler; M, B, B1, BE, D, D1, D1E ve F sınıfının kullandıkları araçları sürebilir.

D1 sınıfı sürücü belgesi

Minibüs kullanmak isteyen kişilerin bu ehliyeti alması gerekiyor. Bu ehliyet için gereken şartlardan bir tanesi; 21 yaş sınırını doldurmak. Diğeri ise en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

D1 sınıfı ehliyete sahip olanlar; M, F, B ve B1 ehliyet sahiplerinin kullandıkları araçları sürebilir.

D1E sınıfı sürücü belgesi

Römorklu minibüs kullanmak isteyen kişiler, bu ehliyete sahip olmak durumunda. Bu ehliyeti almak için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az D1 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.

Bu ehliyeti alan bireyler; M, B, B1, D1, F ve BE sınıfının kullandıkları araçları sürebilir.

F sınıfı sürücü belgesi

Traktör kullanmak isteyenler F sınıfı sürücü belgesi almak durumunda. Bunun için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Traktörün yanında normal araç kullanmak isteyen kişiler B sınıfı ehliyeti de almalı.

F sınıfı ehliyeti alan bireyler; M sınıfının kullandığı motor bisikletleri de kullanabiliyor.

G sınıfı sürücü belgesi

İş makinesi kullanacak kişiler, G sınıfı ehliyet almak durumunda. Bu ehliyet için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Bu ehliyete sahip bireyler, M sınıfının kullandığı motor bisikletleri de kullanabilir.