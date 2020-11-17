2020 yılı sonuna gelinmesi ile birlikte vatandaşların aklında olan sorular araştırılmaya başlandı. Son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu ise 2021 yılında ehliyet sınavlarının kalkıp kalkmayacağı oldu.

Ehliyet sınavları kalkacak mı?

Ehliyet sınavlarının yeni yılda kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili herhangi bir teklif ve düzenleme bulunmuyor. Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1’i ile 10’u arasında alınmaya devam edecek. Başvuru sahipleri yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde sınavlara girecek.

Ehliyet sınavı için gerekli belgeler nelerdir?

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı

-Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

Belgeleri sınav başvurusu için gerekli belgelerdir.