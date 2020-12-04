Ehliyet alırken veya ehliyet yenileme işlemleri sırasında istenen belgelerden biri de sağlık raporudur.

Ehliyet sağlık raporu nasıl alınır?

Ehliyet için sağlık raporu alımlarında ehliyetin sınıfı önemlidir. Ehliyet sınıflarına göre istenen rapor değişiklik gösterebilir. Genel olarak bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu yeterli olmaktadır.

Sürücü belgesi için gerekli belgeler

Nüfus cüzdanı veya pasaport,

Parmak izi,

Ödeme makbuzu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubu belgesi.

Aile hekimi sağlık raporu alma

Ehliyet için alınacak sağlık raporları aile hekimlerinden alınabilir. Ancak tüm muayene işlemlerinin halledilememesi durumunda doktorunuz sizi tam teşekküllü bir hastaneye sevk edebilir.

Sağlık raporları;

Özel Tıp Merkezleri,

Özel Hastaneler,

Özel Muayenehaneler,

Aile Hekimleri (Sağlık Ocakları),

Özel Poliklinikler.

Devlet Hastaneleri üzerinden alınabilir.

Ehliyet için sağlık raporu ücretleri

Ehliyet için sağlık raporlarında kurumlara göre ücret alınabilir. Aile Sağlık Merkezlerinde ücret alınmaz. Devlet hastanelerinde hekim raporları 50 TL, kurul raporları 200 TL’dir.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hekim raporu 75 T, kurul raporu ise 300 TL’dir. Özel hastanelerdeki hekim raporları 50 TL, kurul raporu ise 400 TL’dir.

Ehliyet yenileme sağlık raporu

Ehliyet yenileme işlemlerinde sürücünün sağlık durumunda araç kullanmasına engel olabilecek bir sorunun oluşup oluşmadığına dikkat edilir. Muayene yapılmasının ardından sağlık raporları e-Devlet sistemi üzerinden alınabilir.

E-Devlet sistemi üzerinden sürücü raporu başvurularını aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu?yeni=Basvuru

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-surucu-raporlari-sorgulama