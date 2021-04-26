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Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama

Ehliyet puanı sorgulaması nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Ehliyet almak için sınava giren adaylar 2021 ehliyet ceza puanı sorgulama ekranını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:20
Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama
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Her yıl belli dönemlerde ehliyet almak isteyen vatandaşlar için sınavlar yapılır. Ehliyet sınavına giren adaylar yazılı sınavı geçtikten sonra direksiyon sınavına girer ve bu sınavı da başarılı bir şekilde tamamlarsa ehliyet almaya hak kazanır.

Ehliyet almak için yapılan yazılı sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav görüntüleme ekranından öğrenebiliyor.

Ehliyet sınavı sonucu için tıklayınız

2021 ehliyet sınavı kaç sınırı kaçtır?

Yazılı ehliyet sınavında adaylar 70 puanı geçmeleri halinde direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Ehliyet sınavında adaylar farklı konularda 50 soru sorulur. Bu sorulardan en az 35 tanesinin doğru yanıtlanması halinde 70 puan alınabilir.

Ehliyet sınavında çıkan sorular

Ehliyet almak için adayın geçmesi gereken yazılı sınavda 50 soru sorulur. Bu 50 soru trafik ve çevre bilgisi, ilkyardım, trafik adabı, motor ve araç tekniği gibi konulardan oluşmaktadır. Soru dağılımı ise şu şekildedir;

Trafik ve çevre bilgisi 23 soru,

İlkyardım bilgisi 12 soru,

Motor ve araç tekniği 9 soru,

Trafik adabı 6 soru.

Ehliyet sınavı ne kadar sürer?

Ehliyet sınavı için adaylara 50 soru sorulur. 50 soru için verilen süre ise 45 dakikadır. Sınavı tamamladıktan sonra adayların sınav kitapçığını gözetmene vermesi gerekmektedir.

Ehliyet almak ne kadar sürer?

Ehliyet almak ortalama olarak 1 veya 2 ay sürer. Ehliyet alma süresi MEB tarafından yapılacak olan yazılı sınava göre değişir. Ehliyet kursunda adayın 15 günlük teorik eğitim alması, ardından ise 1 ay süreyle direksiyon eğitimi alması gerekir. 1.5 aylık bu sürenin ardından MEB ehliyet sınavı hemen yapılırsa ehliyet alma işlemi tamamlanır. Ancak bazı durumlarda MEB ehliyet sınavı kişinin 1.5 aylık teorik ve pratik eğitimlerine denk gelmez ve süreç uzayabilir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
Sınav SonucuEhliyet
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