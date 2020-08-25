İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Ehliyet nereden nasıl alınır? 2020 Kimler ehliyet alamaz?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Ehliyet nereden nasıl alınır? Kimler ehliyet alamaz? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimize göz aratak Ehliyet nereden nasıl alınır? Kimler ehliyet alamaz? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 01:57
Ehliyet nereden nasıl alınır? 2020 Kimler ehliyet alamaz?
Takip Et:

Ehliyet 18 yaşını dolduran herkes tarafından sınavlara girerek ve tabi ki başarılı olarak alınabilecek bir belgedir. Bu belge sayesinde ehliyet aldıkları gruba bağlı araçların hepsini kullanma hakkı kazanırlar. Ehliyet sınavı teorik ve direksiyon sınavı olmak üzere 2 farklı sınav sonucunda başarılı olan kişilere verilir.

Ehliyet nasıl alınır? 2020 ehliyet alma şartları nedir?


Ehliyet alabilmek için kişinin sağlık, deneyim, sicil kaydı temizliği, mezuniyet seviyesi, mezun olma durumları göz önünde bulundurularak bazı evraklar istenir. Evrakları tamamlayarak başvuru yapan kişiler 2 haftalık teorik derslerinin eğitimini aldıktan sonra teorik sınava gireceklerdir. Teorik sınavda başarılı olanlar ise 1 aylık direksiyon eğitimi sonrasında direksiyon sınavına girerek ehliyetlerini almaya hak kazanacaktır.

Ehliyet alma yaşı kaçtır?

  • M, A1, B1 gibi motorsiklet ehliyeti için 16 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • A2, B, BE ehliye için 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet için 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • A sınıfı ehliyet motor gücü 35 kw’yi geçen ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen motosikletleri kullanmak isteyen adayların tercih edeceği bir ehliyet sınıfıdır. A sınıf ehliyeti alabilmek için 20 yaşı doldurma şartı vardır.

 

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 01:57
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!

Popüler Haberler

Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2020 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Rüyada çadır görmek ne demektir? Rüyada çadır görmenin anlamı, tabiri nedir?
Benim Tatlı Yalanım Saniye Doğan kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı İnandık hakkında bilgiler
2019 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS baraj puanı kaç?
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2019 Perşembe - Bugünkü Yaşantınız Burcunuza Göre Nasıl Şekillenecek?
Zalim İstanbul final mi yapacak? Zalim İstanbul dizisi neden final yapıyor? Sebebi belli oldu!
Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2020
30.000 TL Mevduat hesabı her ay ne kadar faiz getirisiz kazandırır?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Paraf kredi kart çeşitleri ve özellikleri! Paraf kart başvurusu nasıl yapılır?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.