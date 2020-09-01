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Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?

Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?’a dair gelişmeleri 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:09
Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?
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Ehliyet 18 yaşını dolduran herkes tarafından sınavlara girerek ve tabi ki başarılı olarak alınabilecek bir belgedir. Bu belge sayesinde ehliyet aldıkları gruba bağlı araçların hepsini kullanma hakkı kazanırlar. Ehliyet sınavı teorik ve direksiyon sınavı olmak üzere 2 farklı sınav sonucunda başarılı olan kişilere verilir.

Ehliyet nasıl alınır? 2020 ehliyet alma şartları nedir?


Ehliyet alabilmek için kişinin sağlık, deneyim, sicil kaydı temizliği, mezuniyet seviyesi, mezun olma durumları göz önünde bulundurularak bazı evraklar istenir. Evrakları tamamlayarak başvuru yapan kişiler 2 haftalık teorik derslerinin eğitimini aldıktan sonra teorik sınava gireceklerdir. Teorik sınavda başarılı olanlar ise 1 aylık direksiyon eğitimi sonrasında direksiyon sınavına girerek ehliyetlerini almaya hak kazanacaktır.

Ehliyet alma yaşı kaçtır?

  • M, A1, B1 gibi motorsiklet ehliyeti için 16 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • A2, B, BE ehliye için 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet için 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • A sınıfı ehliyet motor gücü 35 kw’yi geçen ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen motosikletleri kullanmak isteyen adayların tercih edeceği bir ehliyet sınıfıdır. A sınıf ehliyeti alabilmek için 20 yaşı doldurma şartı vardır.

 

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:09
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