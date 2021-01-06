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Ehliyet ile hangi sınavlara girilir? Ehliyet kimlik yerine geçer mi?

Birçok kişi “Ehliyet ile sınava girilir mi? “ “Ehliyet nüfus cüzdanı yerine geçer mi?” sorularının cevabını merak ediyor. Eğer siz de bu kişilerdenseniz merak ettiğiniz bütün soruların cevabı haberimizde.

06 Ocak 2021 Çarşamba 01:05
Ehliyet ile hangi sınavlara girilir? Ehliyet kimlik yerine geçer mi?
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Birçok resmi işlemde kullanılan ehliyetler, 2016 yılı içinde başlatılan yeni ehliyet projesi sonrası kimlik kartı (nüfus cüzdanı) yerine kullanılamıyor. Dijital dönüşüm kapsamı doğrultusunda yeni çipli kimlik kartları ve ehliyetlerle eski tip ehliyetler artık nüfus cüzdanı yerine geçmiyor. Ancak, eski ehliyetlerin 2022’ye kadar geçerliliği olduğundan eski tipteki ehliyetler bazı durumlarda nüfus cüzdanı yerine kullanılabiliyor. Bu doğrultuda eski ile yeni ehliyetler arasında büyük bir fark ortaya çıkıyor.

Ehliyetim ile sınava girebilir miyim?

Ehliyetle sınava girilip girilemeyeceği, gireceğiniz sınava göre değişebiliyor. Yani ehliyet ile sınava girebilirsiniz veya da giremezsiniz diye kesin bir cevap yok.  Önek olarak, ÖSYM’nin düzenlediği KPSS gibi sınavlara ehliyetle girilmiyor.

 ÖSYM  yaptığı sınavlarda; ehliyet, mesleki kimlik kartları veya da başka belgelerinin sınav girişi için kabul edilmediği açık olarak belirtiyor.

 Yeni çıkan ehliyetlerde kişiyle ilgili bilgiler oldukça sınırlı olduğundan dolayı önceden ehliyet ile girilebilen bazı sınavlara artık ehliyet ile girilemiyor. Çünkü, yeni ehliyetlerde kişiye dair yalnızca isim, soy isim ve TC kimlik numarası ile sınırlı temel bilgiler yer alıyor. Kişinin anne ve baba ismi, cilt no gibi ayrıntılı bilgileri bulunmuyor.

 Eski ehliyetler banka işlemlerinde dahi kullanılabiliyordu. Yeni ehliyetler bankalarda da geçerli olmuyor. Bu sebepten bankada işi bulunanlar muhakkak nüfus cüzdanı veya da yeni çipli kimlikleri ile işlemlerini yapmalılar.

 Ehliyet nüfus cüzdanı yerine geçiyor mu?                                                                             

 Ehliyetler nüfus cüzdanı yerine geçmiyor. Eski ehliyetlerin kullanım süresi halen devam ettiği ve 2020’ye değin geçerli olduğundan eski ehliyetler bazı durumlarda nüfus cüzdanı yerine kullanılabiliyor. Bunun nedeni ise eski tip ehliyetlerin nüfus cüzdanlarında bulunan bilgilerin çoğunu kapsıyor olması. Önek olarak; eski ehliyetler kişinin ad ve soyadı ile birlikte sıra kütük no, cilt no, doğum yeri, doğum tarihi, anne ile baba ismi, nüfusa kayıtlı il ve ilçe gibi birçok bilgiyi kapsıyor.

 Resmi işlemler gerçekleştirilirken kişiye dair bilgiler kullanıldığı için eski ehliyetler halen nüfus cüzdanı yerine geçebiliyor.

 Ancak ÖSYM’nin düzenlediği sınavlar, uçaklar ve bazı başka kurumlarda eski ehliyetler nüfus cüzdanı yerine kullanılamıyor.

 Ehliyetinizi havaalanı veya güvenlik kontrolleri sırasında kimlik yerine kullanabilirsiniz. Ancak ehliyet genel olarak kesinlikle kimlik yerine kullanılmaz ve sürekli olarak yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 Yeni ehliyet alımı nasıl oluyor?

 Eski tip ehliyetinizi yeni ehliyet ile değiştirmek istediğinizde, herhangi bir il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.  https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al adresindeki sistem aracılığı ile yeni ehliyet için Nüfus Müdürlüğü’nden randevu almalısınız. Randevu alma işlemi yeni ehliyetler için zorunlu değil. Ancak randevu aldığınız takdirde, nüfus müdürlüğüne gittiğiniz zaman sıra beklemeden yenileme veya değişim işleminizi hızlıca halledebilirsiniz.

 Ehliyet yenileme işlemi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir. Bu tarihe kadar ehliyet yenileme başvuru işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 Yeni tip ehliyetlerde bulunan özellikler

 Yeni tip ehliyetler aracılığı ile her türden sahtekarlık ve dolandırıcılık işlemlerine karşı halkı korumak hedeflenmiştir. Bu sebepten yeni tip ehliyetler kişisel bilgileri çok fazla kapsamıyor.

 Yeni tip ehliyetler polikarbonat malzeme ile kişilere özel tasarlanıyor. Ayrıca kredi kartı boyutunda olduğu için taşıması rahat oluyor. Üretilirken dayanıklı malzemeler kullanıldığından, kullanımı uzun yıllar sürüyor. Yeni tip ehliyetlerin kullanım süresi aynı kimlik kartlarında olduğu gibi 10 yıl.

 Yeni tip ehliyetlerin eski ehliyetlerden farkı, yeni ehliyetlerin arka kısmında ehliyet sahibinin kullanabileceği araç türleri ve kategorilerinin yazması ve geçerlilik süresinin de belirtiliyor olmasıdır. Ayrıca yeni tip ehliyetlerde biyometrik fotoğraf yer alıyor. Bu sayede de yeni tip ehliyetin güvenliği eski tip ehliyetlere göre artırılmış oluyor.

 Yeni tip ehliyetlerde yenilenen kimlik kartlarında kullanılan çiplerin kullanılacak olup olmadığı da büyük bir tartışma konusu. AB standartlarında bulunan yeni tip ehliyetler için çip yerine karekod kullanılıyor. Kullanılan bu karekodlar içinde ehliyet sahibine dair parmak izi, kan grubu ve kimlik numarası gibi kişiye ait özel bilgilere yer veriliyor. Bu sayede ehliyet sahibi niyeti kötü olan diğer kişilere karşı korunuyor.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetSınavKimlik
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