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Ehliyet için sağlık raporu alma işlemleri nelerdir ?

Ehliyet alabilmek için yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerden biri sağlık raporu alınmasıdır. Ehliyet sağlık raporu nasıl alınır. e-Devlet üzerinden sağlık raporu başvurusu yapılmaktadır. Bu haberimizde ehliyet için gereken sağlık raporuna ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Ehliyet için sağlık raporu alma işlemleri...

16 Aralık 2021 Perşembe 22:27
Ehliyet için sağlık raporu alma işlemleri nelerdir ?
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Araç kullanabilmek için ehliyet belgesi almak gerekmektedir.Ehliyet alabilmek için ilk olarak sağlık raporu alınması gerekmektedir. Sağlık raporu için gereken işlemler ve detaylar haberimizde. Sağlık raporu detayları ise şu şekildedir;

Ehliyet için sağlık raporu

Sağlık raporu, e-Devlet üzerinden de alınabilmektedir. Ehliyet yenilemek için de sağlık raporu alınması gerekmektedir.  Sağlık kuruluşlarından da sağlık raporu alınabilmektedir. Ehliyeti yenilemek ve almak zorunludur. Sağlık raporları özel hastaneler,aile sağlık merkezleri,özel tıp merkezleri,özel poliklinikler,özel muayenehane ve devlet hastanelerinden alınabilir.Sağlık raporu alınırken bakılan şeyler şu şekildedir;

Araç kullanmayı engelleyecek kronik rahatsızlıklar

Göz muayenesi

Herhangi bir sorunda uzman tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ehliyet alabilmek için araç kullanmayı engelleyecek herhangi bir engelin olmaması gerekmektedir.  Sağlık raporu aile sağlık merkezlerinden ücretsiz olarak alınmaktadır. Devlet hastanesinde hekim raporu 50 TL ,Kurul raporu ise 200 TL’dir. Eğitim araştırma hastanesinde hekim raporu 75 TL,sağlık kurul raporu ise 300 TL .Bu fiyatlar özel hastanelerde değişiklik göstermektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu

Ehliyet alınırken gereken belgeler

  • Nüfus Cüzdanı
  • Parmak izi
  • Ödeme makbuzu
  • 2 adet biyometrik fotoğrafı
  • Kan grubu

Ehliyet sağlık raporu yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10664&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Ehliyet için sağlık raporunu ilgili kuruma gereken belgerle teslim etmeniz gerekmektedir. Bu belgelerin ardından yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavına gireceksiniz. İlk olarak yazılı sınav gerçekleşecek. Yazılı sınavda başarılı olursanız, uygulamalı sınav için eğitim alarak 2.sınav için kurslarda eğitim verilmektedir. Ehliyet için yazıldığınız kurumların istediği fiyatlar kurumdan kuruma değişmektedir.

 

 


Son Güncelleme: 16.12.2021 22:27
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