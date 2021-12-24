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Ehliyet harcı ödemesi nasıl yapılır?

İnsanlar,ehliyetlerini yenilerken ve ilk ehliyet alırken ehliyet harcı ödeyebilmektedir. Ehliyet harcı ödemesinin nasıl yapıldığı araştırılmaktadır. 2021 ehliyet harcı ödemesi nasıl yapılır? Bu haberimizde ehliyet harç ödemesi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2021 ehliyet harç ödemesine ilişkin detaylar...

24 Aralık 2021 Cuma 09:19
Ehliyet harcı ödemesi nasıl yapılır?
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Ehliyet harcı ile ilgili detaylar araştırılmaktadır. Ehliyet yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İlk defa ehliyet alacaklar da nasıl adımlar atıldığını araştırmaktadır. Ehliyet ile ilgili sorular aşağıda yer almaktadır.

Ehliyet harcı

2016'dan önce alınmış sürücü belgesi yenileme belgesi ücreti B tipi olup, diğer tüm belgelerin ücreti 15 TL'dir.

2016 yılından sonra alınan yeni ehliyetin maliyeti 2021 yılında 270,00 liradır.

Ehliyetin maliyeti, ilk ehliyet aldığınızda veya sınıf değiştirdiğinizde farklıdır. İlk kez ehliyet alan veya sınıf değiştirenler için ehliyet ücreti aşağıdaki gibidir;

Temel hizmet ücreti: 45 TL

Değerli kağıdın fiyatı 225TL olacaktır.

İlk kez ehliyet almak ve sınıfları güncellemek için temel hizmet ücretleri ve değerli kağıt ücretlerine ek olarak;

A, A1, A2 ve F kategorisi (engelliler için "A" sertifikası dahil) ehliyet ücreti 272 TL

"B" ehliyet harcı 820,10 liradır (engelliler için "B" belgesi dahil)

"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M lisansları için lisans düzenleme maliyeti 1.368,40 liradır.

Yeni ehliyet alma

İlk kez ehliyet alan kişilerin sürücü kursuna başvurmaları ve süreç hakkında bilgi almaları gerekmektedir. Halihazırda ehliyeti olanlar ve ehliyetini yenileyecek olanlar;

Öncelikle anlaşmalı bankadan veya intenet üzerinden ehliyet yenileme ücretini ödeyin.

Başvuru için gerekli biyometrik fotoğraflar, sağlık raporları ve eski sürücü belgesi için randevu saatinde Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Randevu işlemi için iki seçenek vardır.

Öncelikle Alo-199 özel hattını çevirerek alabilirsiniz,fakat çok meşgul oluyor ve uzun süre beklemeniz gerekiyor.

İkinci ve daha kolay yol ise https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu almaktır. Herhangi bir nüfus bürosundan randevu alabilirsiniz.

Bu bölümde ehliyet randevusu bölümüne tıklayınız. Ardından kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek ekrandaki yönergeleri takip ederek dilediğiniz kuruldan kolayca randevu alabilirsiniz.

Ehliyet için gerekli evraklar

  • Ehliyet harç ücretini yatırdığınız ile ilgili dekont
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik foto
  • Ehliyet sağlık raporu

Ehliyet parası yatırma

Ehliyet ücret ödemesini bankaların ATM’sinden ya mobil uygulamaları üzerinden yatırabilirsiniz. Ya da intenet vergi dairesi üzerinden ödeme gerçekleşebilir. Çoğu bankadan ehliyet parası ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet harcını ATM’lerden yapacaksanız, kimlik numaranızla giriş yaptıktan sonra Ödemeler sekmesinden Harç ödemelerine giriniz. Buradan sürücü belgesi ödemelerine gelerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

İntenet Vergi Dairesi üzerinden ehliyet harcı yatırma

İlk olarak İntenet Vergi Dairesi’nin resmi sitesine giriş yapınız. Daha sonra Harç ve Değerli Kağıt Belgesi Ödeme alanına geliniz. Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Ödeme alanından harç ödemesini ayrı ayrı gerçekleştiriniz. İlgili alanda istenilen bilgileri doldurarak ödeminizi gerçekleştirin.

Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli?

2016 öncesinde alına ehliyetlerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 24.12.2021 09:19
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